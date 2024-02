Foliões comemoram vitória na quadra da Viradouro, em Niterói; confira imagens

A quadra da Unidos da Viradouro, no Barreto, em Niterói, ficou pequena para os foliões no início da noite desta quarta-feira (14). Centenas de torcedores da agremiação se reuniram na quadra para celebrar o terceiro título da escola vermelha e branca, que conquistou a nota máxima em todos os quesitos da apuração.

A taça de campeão foi recebida ao som da potente bateria do Mestre Ciça e das vozes gitando "Tricampeão". O presidente de honra da escola, Marcelo Calil, agradeceu à comunidade pelo apoio a escola. "É com muita satisfação que vem aqui agradecer a essa comunidade e, como sempre falo, sem vocês nada disso seria possível. A gente trabalha forte, duro, enfrentamos muita dificuldade, mas no final é isso que valoriza os nossos ensaios", destacou.

"Foi um Carnaval que a gente gabaritou. Não perdemos décimo nenhum. Isso mostra que essa escola é muito forte. A cada ano vai crescendo muito forte, para se solidificar no meio de outras campeãs. Hoje, estamos nesse grupo seleto", concluiu Marcelo, ao lado do filho, presidente Marcelinho Calil.

Confira imagens da noite de celebração na quadra da Viradouro:

