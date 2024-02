Maricá recebe a nova edição de CONEXÕES: O FUTURO, exposição em contêiners marítimos

Com destaque para as paisagens da região serrana do Rio e da Baía de Guanabara, a NOVA EDIÇÃO da exposição CONEXÕES: O Futuro – montada em contêiners marítimos - reúne imagens, fotografias e pequenos documentários. A mostra estará aberta visitação gratuita de 23/02 a 24/03, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. Na Praça Orlando de Barros Pimentel (Praça da Matriz de Maricá), Maricá - RJ.

A exposição chega a Maricá depois de passar por Teresópolis e Niterói e faz refletir sobre as ações presentes que impactam o futuro, é também certificada com selo carbono neutro.

A inauguração acontece no dia 23 de fevereiro (sexta-feira) às 16h, e contará com um espetáculo musical com instrumentos de sopro e percussão formado por integrantes do projeto Maricá das Artes. Criado em 2009, o projeto oferece oficinas gratuitas e capacitação nas áreas do teatro, música, dança, fotografia, literatura, audiovisual e produção cultural.

A exposição apresenta um olhar histórico sobre o Rio de Janeiro, reflexões sobre o futuro e o impacto de nossas ações sobre ele e integra as COMEMORAÇÕES dos 50 ANOS da Ponte Rio-Niterói. Nela, os visitantes terão acesso a uma cronologia da construção da Ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974. Uma conexão que, antes de sua existência, esteve muito presente no imaginário da população fluminense.

“A vida cotidiana se desenrola mediada por uma multiplicidade de encontros que unem e separam cada um dos seres vivos do planeta, do mais diminuto ao mais gigantesco. Em um mundo cada vez mais interativo e acelerado, o equilíbrio e a sustentabilidade são premissas fundamentais para a qualidade de vida do planeta,” explica Carmen Lucia de Azevedo, que assina a curadoria ao lado de Eduardo de Carvalho.

Com entrada gratuita, o visitante faz uma viagem no tempo, passando pela história da fundação do Rio de Janeiro, o enredo integra a história, os ecossistemas, as interferências do homem nesses territórios e, como elas influenciam em nosso presente e futuro.

Integram a programação da mostra atividades como a oficinas de artes visuais, exibição de filmes ao ar livre (mostra em parceria com o Canal Curta), viagem com a realidade virtual (tecnologia que possibilita sobrevoar a Ponte Rio-Niterói e conhecer a sua estrutura por dentro) e o game interativo (para testar conhecimentos de uma forma muito divertida).

A Mostra Curta!Educação, em parceria com o Canal Curta, acontece de terça-feira a domingo, a partir das 17h30 e traz filmes que se relacionam com os nove Eixos Temáticos da Exposição: Modernidade, História, Paisagem, Território, Cotidiano, Ponte Rio-Niterói, Construções, Ecossistemas e Mobilidade

IMAGENS DA REGIÃO SERRANA E BAÍA DE GUANABARA

Com foco educativo, Conexões: O Futuro dispõe de conteúdo cultural de qualidade, com informações históricas e memórias da cidade do Rio de Janeiro, paisagens da Baía de Guanabara, da fauna e flora presente no território, referências e símbolos culturais que marcaram a história da civilização e conexões da vida em sociedade.

No espaço expositivo o público também terá acesso a experiências imersivas, oficinas de arte e atividades interativas que proporcionarão aprendizado e entretenimento.

A exposição conta com equipe educativa no local, para recepcionar o público visitante, inclusive atendimento em LIBRAS (todas as sextas-feiras) e agendamento de grupos escolares para visita. Materiais especialmente desenvolvidos para professores e alunos, podem ser acessados de forma gratuita no site da exposição: EXPOSIÇÃO - Projeto Conexões (projetoconexoes.com.br).

E, desta forma, valorizando nossa história e o conhecimento transmitido por gerações, daremos passos em direção ao futuro. A exposição busca inspirar os visitantes a se tornarem agentes de mudança, que contribuirão para um mundo mais sustentável e equilibrado.

O projeto tem patrocínio da Ecoponte, concessionária integrante do Grupo EcoRodovias, uma das maiores companhias de infraestrutura do Brasil, que opera o trecho Rio-Niterói. Conexões: O Futuro é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal com produção da Pas de Deux Projetos.

AÇÕES EDUCATIVAS

Oficinas de artes visuais

A exposição oferece no local oficinas de artes visuais para públicos diversos. Em especial, foram elaboradas atividades para professores e alunos, disponibilizadas também em ambiente online para acesso gratuito.

Professores encontrarão na exposição um local convidativo para oferecer aos seus alunos uma aula interativa, usando toda a infraestrutura da exposição. Acessando previamente no site, as fichas de atividades e sequências didáticas, professores e alunos serão convidados a interagir com a exposição mesmo antes de programar a visita, mergulhando na história e nos assuntos relevantes sobre o futuro de nosso planeta.

O agendamento de visitas de grupos deve ser realizado pelo e-mail educativo@projetoconexoes.com.br, enviando os dados (nome do professor, telefone, e-mail, nome da escola, quantidade de alunos, data e horário preferencial).

Curso de Fotografia

Faz parte das atividades da exposição o curso de artes visuais Fotografando com seu celular: noções básicas de fotografia, sob a coordenação de Davilym Dourado, fotógrafo e artista visual. Online e gratuito, vai ensinar o participante como aproveitar melhor a tecnologia do seu celular para produzir melhores fotografias. O conteúdo reúne, ainda, informações sobre questões técnicas e de linguagem, além de dicas práticas para tirar o melhor proveito da máquina fotográfica e do pequeno estúdio que se tem em suas mãos.

Venha ver na Exposição:

VIAGEM COM REALIDADE VIRTUAL

Com ajuda da tecnologia de realidade virtual é possível sobrevoar a Ponte Rio-Niterói e conhecer a sua estrutura por dentro.

GAME INTERATIVO

Após visitar a exposição, você poderá participar de um game interativo e testar seus conhecimentos de uma forma muito divertida.

MOSTRA CURTA!EDUCAÇÃO – Filmes ao ar livre em parceria com Canal Curta

Todos os dias a partir das 17h30.

EXPOSIÇÃO CONEXÕES É UM EVENTO CARBONO NEUTRO

O que quer dizer ser uma exposição carbono neutro? Significa que todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelo evento são compensadas, de forma que o saldo líquido de emissões seja zero.

As emissões de GEE podem ser causadas por várias atividades relacionadas ao evento, como o consumo de energia elétrica, o transporte de equipe, artistas e visitantes, a produção de materiais, o consumo e a gestão dos resíduos. E para tornar a Exposição Conexões, um evento carbono neutro, algumas etapas importantes foram seguidas. Primeiramente, foi feita a avaliação das emissões de GEE geradas pelo evento, considerando todas as fontes de energia relevantes. Em seguida, foram implementadas algumas medidas para reduzir as emissões de carbono. A reutilização de containers, por exemplo, eliminou a necessidade de utilizar novos materiais na fabricação de um espaço para instalar a exposição, poupando energia e materiais. Após a redução das emissões na medida do possível, foi desenvolvido um projeto para compensar o saldo remanescente de carbono.

Como medidas compensatórias temos o reflorestamento, a geração de energia renovável e a implementação de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. O reflorestamento foi a opção escolhida pela Exposição Conexões: o plantio de mudas de árvores nativas no Parque da Cidade de Niterói, em parceria com a Secretaria do Clima da cidade e com o Instituto Atitude Ambiental. Ao investir nessas ações, as emissões geradas pela exposição são compensadas, resultando em um saldo líquido zero de emissões de GEE.

EXPOSIÇÃO CERTIFICADA COM O SELO CARBONO NEUTRO

Demonstrar o compromisso com a sustentabilidade ambiental também é um dos objetivos da Exposição. Ideias como esta ajudam a minimizar o impacto das emissões de GEE e podem inspirar outras pessoas e empresas a adotarem práticas sustentáveis em suas atividades.

Texto produzido em conjunto com o Instituto Atitude Ambiental, parceiro da Exposição Conexões e, organização responsável pela criação do programa “SELO IAA DE SUSTENTABILIDADE”. Este selo tem o objetivo de evidenciar empresas que atendam aos critérios de sustentabilidade descritos pela Organização das Nações Unidas – ONU em 2015 na Reunião de Nova York.

Sobre a ECOPONTE – patrocinadora

Patrocinadora do projeto, a Ecoponte administra a Ponte Rio-Niterói desde junho de 2015, sendo responsável pelo sistema rodoviário de 28,7 quilômetros de extensão, que compreendem a Ponte, o Mergulhão da Praça Renascença, a Alça de Ligação com a Linha Vermelha e a Avenida Portuária. A concessionária faz parte do Grupo EcoRodovias, uma das maiores companhias de infraestrutura do Brasil.

Cerca de 150 mil veículos e 400 mil pessoas passam diariamente pela Ponte nos dois sentidos. A Ecoponte realiza o monitoramento 24h da rodovia, através de 45 câmeras e presta atendimento médico e mecânico para os usuários no trecho sob concessão.

www.ecoponte.com.br/sustentabilidade/projetos-socioambientais

Ficha Técnica

Realização: Ministério da Cultura – Lei de Incentivo à Cultura – Governo Federal. Produção: Pas de Deux Projetos. Patrocínio: ECOPONTE – ECOVIAS. https://www.ecoponte.com.br/

Serviço

CONEXÕES: O Futuro – Exposição aberta à visitação gratuita.

Data:23/02 a 24/03, de terça-feira a domingo. Horário: 10h às 19h. Local: Praça Orlando de Barros Pimentel (Praça da Matriz de Maricá) – Maricá – RJ.