Projeto realizará rodas de samba nas praças de Maricá

A Prefeitura de Maricá inicia o projeto Boteco Samba Clube nas praças da cidade, levando boa música e celebrando a cultura brasileira para diferentes locais do município. A primeira edição acontece a partir das 17h deste domingo (28), na Praça Orlando de Barros Pimentel, ao lado da Casa de Cultura, no Centro.

A iniciativa é da Incubadora de Inovação Social em Cultura, desenvolvida pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura de Maricá.

O cantor Rafael Caçula estará no comando do boteco itinerante na cidade. “O público pode esperar um autêntico samba carioca, um samba de raiz. Vai ser descontraído, com o público participando”, disse o artista.

O projeto é uma oportunidade de resgatar tradições, valorizar artistas locais e conscientizar a comunidade da necessidade de envolver os jovens com o samba.

"Maricá trabalha, mais uma vez, no resgate de Cultura, de memória e preservação da identidade. O projeto visa atender principalmente a juventude, trazendo essa expertise da economia criativa", destaca o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

A partir de fevereiro, além da realização da roda de samba, serão realizadas oficinas de música, ministradas por Rafael Caçula, no espaço que leva seu nome na Rua dos Guerras, lote 56, no bairro Pedreiras.

“Teremos também uma oficina de música semanalmente, no Espaço Cultural Casa do Caçula. Vamos ter aulas de violão, cavaquinho, percussão, flauta, trombone e trompete para todos os públicos. Nosso objetivo é levantar o nome e a bandeira do samba na nossa cidade", afirma Caçula.