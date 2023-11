Cantora Lívia Crelier lança nova música no mundo virtual

Depois do sucesso do lançamento, no ano passado, da canção 'Dá Pra Ser Feliz', uma mensagem marcante em prol de um mundo com mais alegria, unido e melhor, a cantora Lívia Crelier, de Niterói (RJ), volta com tudo ao mundo virtual, em outra bela produção, com 'sotaque' genuinamente brasileiro.

Nesse dia 1 de dezembro, chega ao mercado a canção 'Loucos Amantes', no melhor estilo da Bossa Nova, onde a artista interpreta, de forma marcante, mais uma criação do compositor e instrumentista Sérginho Soares, feita em parceria com Gouveia, num projeto conjunto e bem especial, com a Gravadora Digital Propulse Records.



Para conhecer as plataformas onde serão divulgados o lançamento de 'Loucos Amantes', acesse o link https://distro.ffm.to/loucos-amantes



O single 'Loucos Amantes', assim como 'Dá Pra Ser Feliz', é o segundo trabalho de Lívia com Sérginho Soares, também produtor fonográfico e autor de quase 200 canções, no estilo da MPB, samba e instrumentais. Em ambos os trabalhos, Sérginho, além de organizar toda a parte artística e arranjos musicais, também toca violão e cavaquinho. A música foi gravada em agosto desse ano no Pep Stúdio, em Niterói. O lançamento nas plataformas do clipe da canção será na primeira quinzena de dezembro.

Lívia participou do projeto 'Sambas de Paz e do Amor', junto com outros cantores e instrumentistas da região | Foto: Divulgação

Lívia já participou de outro projeto dirigido com por Sérginho: 'Sambas de Paz e do Amor', onde ela e mais onze artistas interpretaram oito músicas de autoria dele e de Gouveia, numa roda de samba ao vivo, gravada em versão de áudio e vídeo, no Centro Cultural Casarão, no Rio de Janeiro. Uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ possibilitou a realização do espetáculo, dentro do edital 'Cultura nas Redes 2'.

Lívia se apresenta no cicuito de shows e entretenimento de Niterói | Foto: Divulgação

Os trabalhos de Lívia podem ser vistos nos canais 'Livia Crelier', no Instagram e no Youtube, e os de Serginho Soares no 'serginhos_oficial10 (Instagram), Serginho Soares (Kwai, Facebock e Youtube) e Sérgio Martins (Facebock).

Leia também

STF admite responsabilizar jornal por acusação falsa de entrevistado

Homem aciona Zeca Pagodinho na Justiça alegando ser seu filho