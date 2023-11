De volta após 6 anos, feira 'Rio je t’aime' chega a Niterói

A feira Rio je t’aime está de volta. Depois de uma temporada de seis anos na França, com participação dos idealizadores em eventos que exaltam o savoir faire franco-carioca, o encontro de estrelados chefs franceses e brasileiros chega ao Reserva Cultural de Niterói, em São Domingos, nos dias 18 e 19 de novembro, das 11 às 22h, com entrada franca.

Além das atrações gastronômicas a preços populares, haverá música, atividades culturais e ampla programação infantil.

Chefs de diferentes estilos gastronômicos estarão presentes ao evento como Ricardo Lapeyre, Frédéric de Maeyer, Juan Bertoni, Lola Rabin, Joana Carvalho, Francisco Hannequim, Fabiana Schmaedecke, Philippe Lanié, Zela Brum, Vicente Maia, Cesar Antunes, Luciano Pessina, Emanuel Pinheiro, Silvia Paludo, Sergio Gustavo Vivas, Márcio Arruda, Daniel Ramos, entre outros. Olivier Cozan, um dos organizadores e que também participa da feira com estande, diz que a “Rio je t’aime é um evento colaborativo, que celebra o amor pela gastronomia franco-carioca, com chefs que se ajudam dentro e fora de suas cozinhas. A proposta é levar iguarias francesas e brasileiras variadas, de alta qualidade, a valores acessíveis de até R$ 40,00.”

A Rio je t’aime terá estandes da Chandon, com champanhe a preços populares, de vinhos franceses e portugueses e de cerveja da marca Rio je t’aime. Haverá ainda queijos, premiados inclusive na França, além de representantes de empório com cogumelos, trufas, azeites especiais e geleias artesanais e sorvete italiano da AmoGelato.

O evento contará com programação musical para gostos variados. O grupo Ventos do Mundo levará um repertório internacional com a cantora lírica Daniela Mesquita, mezzo-soprano do coro do Theatro Municipal do Rio. Outra atração será a irreverência do trio Tango Revirado, que levará a atmosfera dos bailes portenhos ao Reserva, unindo a tradição do tango, da milonga e valsa.

Já a cantora parisiense Valerie Lu, radicada no Brasil há 30 anos, interpretará música francesa, brasileira e jazz. Também estão confirmados o Quarteto de Cello, a Gafieira Araribóia, a dupla Glorinha e Renato e os cantores Fabbio Campello, Larissa Reis e Bella Deoli.

Os adultos e as crianças poderão se aventurar no mundo da gastronomia, com destaque para aulas gratuitas da Le Cordon Bleu, com o head chef de pâtisserie Philippe Brye e o chef Yann Kamps. Haverá ainda contação pequenos de história para os pequenos.

E para marcar o mês da Consciência Negra a programação inclui roda de conversa com participação de representantes do movimento negro e presença durante a feira do ateliê Peróla Negra, com roupas e acessórios.

Outra novidade desta edição da Rio je t’aime é a adesão ao conceito pet friendly, com o espaço da Pet Club, para quem quiser levar seu amigo de estimação e ainda ter um local onde ele possa se divertir também, com apoio de monitores.

“Vamos consolidar o evento Rio je t’aime no Rio de janeiro com novos formatos de feira. E também viajar para outras cidades disseminando esse amor pela gastronomia franco-carioca, com produtos de qualidade, preços justos e o melhor da tradição francesa, acrescenta Olivier Cozan. Nos últimos anos que passaram na França, Olivier e sua equipe tiveram oportunidade de levar a Rio je t’aime para grandes eventos internacionais de gastronomia, como o Festival de Mougins, na região de Alpes Marítimos, na França.

A Rio je t’aime conta com apoio cultural da Prefeitura de Niterói, da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e BandNews; apoio institucional do Consulado Geral da França, Câmara de Comércio França Brasil, Aliança Francesa de Niterói e Chandon.

Confira destaques da programação:

Le Cordon Bleu curso de gastronomia: dias 18 e 19, às 16h (para crianças) e às 17h (para adultos), com inscrições no local do curso e vagas limitadas

Trio Ventos do Mundo: dia 18, às 14h e às 17h, e dia 19, às 12h e às 17h30

Grupo Tango Revirado: dia 18, às 16h e às 18h, e dia 19, às 11h e às 13h

Fabbio Campello: dia 18, às 18h

Glorinha e Renato: dias 18 e 19, às 19h

Valerie Lu: dias 18 e 19, às 20h

Gafieira Arariboia: dia 18, às 21h

Larissa Reis: dia 19, às 21h

Bella Deoli: dia 19, às 22h

Quarteto de Cello: dias 18 e 19, às 22h

Serviço:

Feira Rio je t’aime

Dias 18 e 19 de novembro, das 11h às 22h

Local: Reserva Cultural de Niterói (Avenida Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, próximo às barcas de Niterói)

Entrada franca