É hoje: 5ª edição da Fisg Consciência Negra na Praça Zé Garoto, SG

Acontece neste sábado (11), a.quinta edição da Feira Integrada de São Gonçalo (Fisg), em homenagem à cultura negra, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo.

O evento vai promover literatura, palestras, rodas de conversas, dança, música, artes plásticas, artesanato, gastronomia, Black music, dança Afro, contações de histórias, poesia, capoeira, saúde da população negra, roda de conversa, oficina de maquiagem, oficina de turbantes, entre outras atividades culturais.

Com entrada gratuita, o evento vai até às 19h.

Sem fins lucrativos e promovida em parceria com instituições locais, a Fisg tem como objetivo fomentar a literatura e a arte no município, dar visibilidade aos autores locais e promover atividades voltadas à cultura de modo geral.

O projeto, que acontece desde 2019, é da dramaturga Nilda Ferreira Mendes Filha, que passou a pensar sobre a necessidade de São Gonçalo ter uma feira que mostrasse a todos os moradores, um pouco dos variados estilos de artes que são produzidos na cidade.

Além da feira realizada anualmente, a organização da Fisg promove as feiras itinerantes ao longo do ano, com saraus e encontros literários em escolas públicas e privadas.

Para mais informações sobre o evento, siga nas redes sociais: Facebook e Instagram.

