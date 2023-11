Universo de Niterói receberá a " IV Jornada de Biomedicina" nesta semana

A Universidade Salgado Oliveira (Universo) realizará, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no campus de Niterói, a IV Jornada de Biomedicina. O evento é aberto à sociedade, de forma geral, e ocorrerá sempre a partir de 18h40, no Auditório do Bloco A da Universo, no andar térreo. As palestras serão gratuitas e para participar, basta realizar a inscrição no site da UNIVERSO.

A jornada contará com três dias de palestra, acerca de diversas áreas dentro da Biomedicina, como as de Análises Clínicas, Estética, Ciência Forense, Embriologia, Bromatologia e Biologia molecular.

Além disso, Erica Cathermol, de 27 anos, aluna do curso de Biomedicina e uma das responsáveis pela organização, falou um pouco sobre outras iniciativas que acontecerão nos dias deste grande evento.

"Eu participo da Liga de Estética do curso de Biomedicina, que junto com a Liga de Análises Clínicas está organizando o evento. Além do conhecimento que será adquirido durante as palestras, também realizaremos sorteios de procedimentos estéticos, bolsas de 100% em cursos de injetáveis presenciais e vouchers de desconto. Para concorrer basta estar presente no auditório", declarou a aluna.



O encontro busca criar uma ampla discussão acerca da relevância da profissão no cenário atual, desde o desenvolvimento de pesquisas científicas até as diferentes habilitações que o profissional pode seguir.

Serviço



Para se inscrever basta acessar o site da UNIVERSO, link https://universo.edu.br/



Mais informações podem ser encontradas nos perfis do Instagram, @lae.universo e @biomedicina.universonit. Para a realização do evento, foram estabelecidas algumas parcerias, entre elas Clinic Cursos, I love HOF, Doce Brigaderia da Lú e Confeitaria Original por Thais Azevedo