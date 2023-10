Tradicional feijoada no Quilombo do Grotão acontece neste sábado (21)

O ritmo contagiante do Carnaval está prestes a invadir a feijoada do Quilombo do Grotão, em Niterói, com a Banda Um Amô. O tradicional evento na Região Oceânica da cidade acontece neste sábado (21). No repertório, os ritmos da maior festa popular do Brasil e sucessos autorais como “Não estraga o Black” e “Rolou”. No domingo, acontece a roda de samba com as 'Mulheres do Quilombo', a partir das 14h30.

Com o objetivo de promover a união e o empoderamento através da música, o quarteto formado por mulheres pretas, ritmistas de escolas de Samba renomadas como Vila Isabel e Viradouro, promete animar o evento com uma mistura vibrante de ritmos e muita energia.

A harmonia entre as influências das escolas de Samba e a inovação trazida pela Banda Um Amô promete agitar o público da feijoada. “Depois de dois meses com uma agenda lotada, finalmente voltamos a fazer este projeto que é tão especial para a gente. Estamos com saudades da energia do público do Quilombo e de exaltar ainda mais as nossas raízes e ritmos”, afirma Mariana Braga, vocalista da banda.

Ritmo Por Elas

No início do mês, o quarteto embarcou em Porto Alegre para apresentar o projeto Ritmo Por Elas em solo gaúcho. Mais de 60 mulheres participaram de uma oficina de percussão voltado só para elas. Uma troca de experiências enriquecedora que levou todos os ritmos do Carnaval. A ideia é que o projeto viaje pelo Brasil.

Sobre Um Amô

A Banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas de escolas de Samba como Vila Isabel e Virdouro, multi-instrumentistas do mundo do samba, tem como proposta atingir cada vez mais o coração das pessoas por meio da percussão, entregando em seus shows altas doses de alegria, com muita interatividade, energia e alto astral. A banda é composta por Mariana Braga, vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos Surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na Caixa.

Serviço

Local: Rua Maria Luiza Gomes da Costa (Rua 41) – Sítio 77 – Engenho do Mato - Niterói

Horário: 12h (sábado); 14h30 (domingo)

Data: 21 e 22 de outubro

Couvert Artístico (sábado e domingo): R$30,00 dinheiro | R$35,00 cartão.

Crianças até 10 anos pagam metade.