Comando da PM comemora Dia das Crianças com evento gratuito

O 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) celebrou o Dia das Crianças com um evento gratuito para a garotada na manhã desta sexta-feira (13), no Centro de Niterói. O 4ª comando é responsável pelas áreas do 7º, 12º, 25º e 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Na comemoração, dezenas de crianças foram recebidas na sede da Associação Fluminense de Trabalhadores de Água e Esgoto (AFTAE) para um dia de diversão e também aprendizado, já que o espaço recebeu tendas de programas educativos da PM do Rio, como a do Programa de Educação Ambiental (Pream) e a do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

“A ideia surgiu da nossa comandante, a Coronel Luciana Arolci, em conjunto comigo. Estamos comemorando com as nossas crianças, com os nossos filhos, para que a gente possa manter a essência da criança, que é o que mais importa”, revelou a cabo da PMERJ, Daiane Rezende. “E como o policial tem aquele papel de inspiração para as crianças, a gente quer tentar manter o espírito da criança e fortalecer a admiração pelo pai, pelo tio, pelo amigo, por quem está ali todos os dias se arriscando pela sociedade”, completou.

Futebol de sabão foi uma das atrações para os pequenos | Foto: Filipe Aguiar

As crianças puderam aproveitar brinquedos infláveis, como futebol de sabão e escorrega, pula-pula, estações com comidas e doces, e também atividades de recreação. No final da tarde, brinquedos serão distribuídos para os pequenos presentes.

O evento é uma realização do comandante do 4°CPA, juntamente com os Chefes e Diretores da Direção de Abastecimento (DAbst), do Depósito Central de Munição (DCMUN) e da 4° Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).