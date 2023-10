Galo de Ouro escolhe hino oficial, na noite dessa quarta-feira (11), em SG

O Galo de Ouro é uma agremiaçãoi do Grupo C do Carnaval de Niterói - Foto: Divulgação/Galo de Ouro

O Galo de Ouro é uma agremiaçãoi do Grupo C do Carnaval de Niterói - Foto: Divulgação/Galo de Ouro

A direção da escola de samba Galo de Ouro, do Galo Branco, em São Gonçalo, realiza, na noite dessa quarta-feira (11), a grande final do concurso criado para a escolha do hino oficial para o enredo 'Nas Asas de Um Sonho', a ser apresentado entre as agremiações do Grupo C do Carnaval de Niterói em fevereiro de 2024, no Caminho Niemeyer.

O tema do próximo desfile oficial do 'Galo' retratra, em diferentes fases da história da humanidade, como foi a concretização do 'sonho' de voar, desde a era pré-histórica até os dias atuais. As fases do desfile falam, por exemplo, da invenção das asas de cera, de Icaro e seu pai Dédalo, na Grécia Antiga, das pipas, asas deltas e planadores, e por fim, balões, aviões e aeronaves espaciais. Todo trabalho está sendo desenvolvido pela comissão de Carnaval montada pela presidente Giovani Santos e sua equipe.

Os samba de cinco parcerias vão se apresentar na quadra de ensaios da escola, a 'Arena do Galo, no Galo Branco. A entrada é franca.