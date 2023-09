Alcântara recebe novo projeto do Cidade Ilustrada

O viaduto do Alcântara, no trecho em frente à Praça Chico Mendes, está recebendo um novo colorido - Foto: Divulgação/ Júlio Diniz

O viaduto do Alcântara, no trecho em frente à Praça Chico Mendes, está recebendo um novo colorido - Foto: Divulgação/ Júlio Diniz

O viaduto do Alcântara, no trecho em frente à Praça Chico Mendes, está recebendo um novo colorido. Quem passa pelo local já consegue ver os desenhos tomando forma. Com um fundo coral e desenhos de árvores, o novo grafite faz uma homenagem ao ambientalista Chico Mendes e retrata a fauna brasileira, com tucano e mico-leão-dourado. A pintura faz parte do projeto “Cidade Ilustrada”, que há dois anos está levando mais cores e beleza para à cidade.

Além dos murais retratando a história de São Gonçalo, viadutos e passarelas receberam cores especiais. Essa semana foi concluída a pintura da passarela do Colubandê, com um desenho abstrato nas cores azul, branco e laranja. Os desenhos são comandados pelo artista Marcelo Eco e toda a sua equipe.

Leia também

➣ Espuma no Guandu faz Cedae interromper operação de estação de tratamento

➣ Passageiros são acusados de agressão e intolerância religiosa contra motorista de aplicativo

O primeiro painel, batizado de Gênesis, fica na Rua Doutor Alfredo Backer, no sentido Colubandê. A segunda pintura, batizada de Centralidades, está no viaduto da Rua Manoel João Gonçalves e conta a origem do bairro Alcântara.



Já o terceiro painel, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, é uma continuação do painel Gênesis. O quarto painel, que fica no paredão da Rua Manoel João Gonçalves, no sentido Santa Luzia, conta a histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios.

Outros locais foram contemplados com a pintura de flores e arte abstrata, como os viadutos do Colubandê, Maria Paula, Marambaia, Tribobó, Santa Luzia e Jardim Catarina. Algumas praças da cidade também receberam a arte em grafite, como a praça do Jardim Catarina e a Praça do Barenco, no Boaçu.