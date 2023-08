Globo demite repórter recém-contratada por falar mal de marido de Andréia Sadi

Durou muito pouco o sonho o sonho de trabalhar na Globo para a repórter Rebeca Faro. Menos de 24 horas depois de ser contratada, a jornalista foi demitida pela líder de audiência por ter sido flagrada falando mal do apresentador André Rizek em uma rede social, segundo o Portal 'TV Pop'.

Em uma publicação feita em um microblog, ela ironizou a sua contratação e fez piada com a cara do marido de Andréia Sadi, dizendo que ele teria que “a engolir” nas reuniões de pauta do SporTV — a brincadeira acabou chegando ao Compliance da rede, que não quis nem ouvir explicações antes de demitir a profissional na tarde de terça-feira (29).

A reportagem do 'TV Pop' apurou que André Rizek chegou a interceder pela permanência de Rebeca, mas que seus apelos foram em vão. Desde o episódio em que Cecília Flesch foi demitida após falar mal da GloboNews em um podcast, todos os veículos do grupo foram orientados a ter tolerância zero com condutas inapropriadas de profissionais em redes sociais.