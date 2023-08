Unidos do Porto da Pedra realiza primeiro ensaio após a escolha do samba para 2024

No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular” - Foto: Divulgação

No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular” - Foto: Divulgação

Depois de uma disputa bastante acirrada, no último sábado, onde escolheu o seu hino oficial para o próximo carnaval, a Unidos do Porto da Pedra reabre as portas da sua quadra nesta quinta-feira, 31, a partir das 20 horas, para receber seus componentes para o primeiro ensaio rumo ao Carnaval 2024.



Comunidade



Os foliões interessados em desfilar, devem comparecer ao ensaio, na próxima quinta-feira, procurar um dos coordenadores de ala, e fazer a sua inscrição. Para conquistar sua vaga definitiva no desfile oficial, o componente deve participar dos ensaios da escola.

A quadra da Unidos da Unidos do Porto da Pedra fica situada na Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra. A entrada é franca e a agremiação tem estacionamento próprio.





No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.



Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.



Serviço: Primeiro ensaio do ano da Comunidade, rumo ao Carnaval 2024



Local: Quadra da Unidos do Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84 - Porto

da Pedra



Horário: a partir das 20h



Entrada: Franca



Classificação: 18 anos