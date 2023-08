Maricá comemora Dia do Bailarino com evento gratuito nesta sexta-feira (1º)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta sexta-feira (1º/09), data em que se comemora o Dia do Bailarino, a sexta edição do evento de dança “Bailarin Fest”, na Praça Tiradentes, em Araçatiba. O evento vai até domingo (03/09) e terá início às 19h com apresentações de diversas performances para o público aproveitar.



O evento fixado na programação cultural da cidade reúne anualmente mais de uma centena de artistas e já contou com a participação de nomes consagrados mundialmente. A última edição teve a presença da atriz e dançarina clássica Ana Botafogo, primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que já se apresentou na Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Em 2022, Ana levou suas alunas que tiveram uma boa aprendizagem nas técnicas de dança.

Desta vez haverá apresentações de três companhias especialmente convidadas para a abertura: a premiadíssima Focus Cia. de Dança, a Cia. Bemo, com Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, junto a Manuela Roçado, e a Cia. Tereza Petsold, primeiro grupo de dança profissional da Baixada Fluminense.



Nos dias seguintes, sábado e domingo, os espetáculos acontecem às 14h e às 19h. O primeiro horário está reservado para as escolas e academias de dança do município e adjacências; e o segundo para companhias convidadas pelo festival a estarem no palco, como Grupo Movimento, Nós da Dança, Petite Danse, Filhos do Samba e Samballet da Inclusão. O encerramento do evento ficará por conta da Escola de Samba União de Maricá.



O secretário de Cultura, Leandro Dasilva, recorda o primeiro Bailarin Fest, em 2017, quando era coordenador de dança da pasta, e fala da emoção de estreia do projeto para o momento atual estando à frente da Secretaria. “A alegria é a mesma, mas a sensação de olharmos para trás e vermos que chegamos a uma sexta edição dentro dos objetivos sonhados, desde sempre, é bom demais”, destacou.



Bailarin Fest



Na edição de 2022, o projeto contou com 13 companhias de dança e a participação de cerca de 125 artistas, de diferentes cidades, mostrando a versatilidade dos diferentes tipos de dança em apresentações no palco da Praça Orlando Barros Pimentel, no Centro. Ao todo, foram mais de 40 coreografias de sapateado, ballet clássico e contemporâneo, Kpop, dança do ventre e jazz.



O festival tem o objetivo de promover grupos e escolas de dança da cidade, além de estabelecer um intercâmbio cultural com outras cidades, criando-se, assim, espaços para outras artistas mostrarem os seus trabalhos.



Programação



Sexta feira (1º/09)



19h - Abertura Bailarin Fest Convida



Cia Focus



Cia BEMO com Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal e Manuela Roçado



Cia Tereza Petsold



Sábado (02/09)



14h - VI Mostra Bailarin Fest



Apresentação de Escolas de Dança da Cidade e região.



19h - Bailarin Fest Convida



Cia de Dança Petite Danse



Cia Nós da Dança





Domingo (03/09)



14h - VI Mostra Bailarin Fest



Apresentação de Escolas de Dança da Cidade e região.



19h - Bailarin Fest Convida



Grupo Movimento



Cia de Dança Filhos do Samba



Cia de Dança Samballet da Inclusão



Encerramento União de Maricá