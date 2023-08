Artista Zé Salvador lança livro 'São Gonçalo Cantado em Cordel'

A história de São Gonçalo contada através das rimas e cadências do cordel. Esse é o enredo do livro “São Gonçalo Cantado em Cordel”, do artista Zé Salvador, que foi lançado, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, no Centro de Tradições Nordestinas, no bairro de Neves, no último sábado (19).

O artista Zé Salvador, que tem mais de 100 cordéis publicados, foi um dos contemplados pelo Edital de Fomento à Cultura do município, através do qual ele pôde, com os recursos financeiros obtidos, elaborar o livro “São Gonçalo Cantado em Cordel”.

Natural de Tianguá, no Ceará, o artista vive em São Gonçalo desde 1977, quando veio de férias para o Estado do Rio conhecer o carnaval carioca e nunca mais voltou para sua cidade de origem.

“Costumo dizer que gastei todo o dinheiro da passagem de volta para a minha cidade e nunca mais quis juntar esse valor de novo. Foi em São Gonçalo que construí minha família, criei meus dois filhos que são meus grandes orgulhos, e o local que me apaixonei pela história e escolhi viver. Espero que todos que tenham acesso ao livro possam conhecer e se encantar com a bela história da cidade”, afirmou o artista.

A paixão pela história de São Gonçalo é evidenciada nesse compilado de cordéis que surgiu com o objetivo divulgar e valorizar os patrimônios do município.

O livro reúne 10 títulos envolventes que narram a história de São Gonçalo através das rimas e cadências do cordel. São histórias da Ilha do Sol, da Fazenda Colubandê, da tradicional Folia de Reis, do Relógio do Sol, entre outros contos.

Zé Salvador também já publicou um livro de sonetos, um de poemas, e acumula mais de 90 participações em antologias. Atua em colégios de São Gonçalo e outros municípios dando palestras e ministrando oficinas de cordel.

É membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, da Academia Gonçalense de Letras Artes e Ciências, e presidente fundador da Academia Gonçalense deLiteratura de Cordel.

O artista também é autor do anteprojeto que virou projeto de lei pelas mãos da vereadora Mariângela Valviesse, seguido de lei, do Dia Municipal da Literatura de Cordel em São Gonçalo, celebrado no dia 8 de julho em homenagem ao cantor, cantador e cordelista Moraes Moreira.