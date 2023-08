Professora lança primeiro livro infantil em São Gonçalo neste sábado (12)

Um evento literário para toda a família chega a São Gonçalo no próximo sábado, 12 de agosto, com o lançamento do livro infantil “Mamãe, brinca comigo?”, da escritora e professora Cleia Nascimento. A obra, que promete agradar a todos os públicos, aborda a dificuldade da dupla jornada "trabalho e maternidade".

Cleia Nascimento, de 44 anos, é natural de Brasília, mas desde a infância mora em São Gonçalo, onde trabalha como professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola há 25 anos na rede municipal e há 16 na rede estadual. A escrita sempre fez parte de sua vida, principalmente pela profissão de educadora, mas foi em 2020 que passou a encarar a escrita como um meio de se conectar a outras pessoas.

“Sempre estive envolvida com a escrita , mas comecei a escrever para ser lida no início de 2020, no contexto pandêmico. Meu amor pela escrita cresce a cada retorno dos leitores, que se identificam e se emocionam com meus textos”, conta.

Apesar de amar a escrita como expressão artística de maneira geral, a autora vai além. Para ela, escrever para crianças é diferente de criar histórias para adultos, justamente pela percepção diferenciada dos pequenos sobre o mundo, e diz: "Sou apaixonada por literatura infantil! Penso que escrever para crianças exige muita sensibilidade e criatividade, pois os pequenos são muito perspicazes".



Durante os anos em que trabalhou dando aulas para o ensino fundamental, os livros sempre foram um recurso utilizado por ela para tornar as aulas mais interessantes e divertidas para os alunos, e com eles, mergulhava nas histórias de Vinícius de Moraes, Cecília Meireles e outros.

O livro “Mamãe, brinca comigo?”, é a segunda obra publicada da autora, que iniciou sua carreira como escritora após receber pedidos de parentes e amigos para que publicasse os textos que compartilhava em suas redes sociais, de maneira física. Com essa demanda, ela foi atrás da publicação, e em 2021, o livro “Impressões em Versos” nasceu.

“O meu primeiro livro é o ‘Impressões em Versos’, publicado em 2021 pela editora Autografia. Um livro de poemas que abordam não apenas a pandemia, mas também problemáticas sociais. A ‘gestação’ dele começou nos primeiros meses da pandemia de Covid-19 no Brasil. Eu escrevia para libertar as tensões daqueles dias tão difíceis. Postava em minhas redes sociais. Daí, familiares, amigos e conhecidos começaram a me 'cobrar' a publicação do livro", contou a autora, que integra o coletivo de escritoras gonçalenses Escritoras Vivas.

Cleia e seu filho, Carlos Henrique, que foi o responsável pelas ilustrações do livro | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Já o segundo livro nasceu de uma percepção dela, que é mãe de dois meninos, da realidade que as mães enfrentam ao terem que conciliar a maternidade e a própria carreira. Assim, a narrativa do livro infantil "Mamãe, brinca comigo?" surgiu sem muita preparação, em um dia qualquer do cotidiano de uma mãe, que com frequência era convidada para brincar, mas estava sempre tentando dar conta das demandas da dupla jornada de trabalho.

Agora, Cleia, que vai lançar a obra em uma tarde de autógrafos em São Gonçalo e na Bienal do Livro do Rio, espera que mais pessoas possam se identificar com sua história, e que as crianças possam aproveitar de um livro novinho pensado especialmente para elas. “Tenho ótimas expectativas para o lançamento desse segundo livro, tanto aqui em São Gonçalo, quanto na Bienal do Rio, em setembro. É um livro para crianças, mas que trará muitas reflexões para os adultos, mães, pais, avós, cuidadores e professores.”

Mas, apesar do livro tratar de um tema que faz parte de sua vida como mãe, não é apenas pelo conteúdo que "Mamãe, brinca comigo?" tem um lugar especial no coração de Cleia. Seu filho de 17 anos foi o ilustrador da obra, e para a autora, esse fato tornou o processo de desenvolvimento do livro ainda melhor. “Não posso deixar de ressaltar a alegria de ter um livro ilustrado por Carlos Henrique Nascimento, meu primogênito. Foi indescritível ver cada página nascer dentro de casa”, disse a professora, orgulhosa.

O evento de lançamento será uma tarde de autógrafos com voz e violão dos integrantes da banda Estação Viva. Será no Empório Vírgula, na entrada do Boaçu, no Centro de São Gonçalo, no dia 12 de agosto, a partir das 16h. Já na Bienal do Livro do Rio, que acontece na Barra da Tijuca, o livro estará à venda no stand da editora Litteris, a partir das 14h30, no dia 10 de setembro.

Serviço

Lançamento do livro “Mamãe, brinca comigo?” em São Gonçalo

Data: 12 de agosto de 2023

Horário: A partir das 16h

Local: Empório Vírgula (Centro de São Gonçalo, entrada do Boaçu)

O que será? Tarde de autógrafos com voz e violão dos integrantes da banda Estação Viva

Lançamento do livro “Mamãe, brinca comigo?” na Bienal do Livro do Rio

Data: 10 de setembro de 2023

Horário: A partir de 14h30

Local: Stand da editora Litteris, Bienal do Livro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

