Niterói sediará Game Jam Experience 2 em agosto

O evento terá como objetivo criar um jogo do zero em um curto espaço de tempo e terá a duração de três dias - Foto: Reprodução

Niterói será sede da segunda edição do Game Jam Experience entre os dias 4 e 6 de agosto. Voltado para jovens desenvolvedores, o evento é gratuito. A proposta é que seja uma competição de criação de jogos no tema ESG, que é voltado para a sustentabilidade ambiental, social e de governança. O evento é organizado pela Esportsmaker, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), e da Escola Zion, e patrocínio da Assie Grill e da Predialnet.

A dinâmica será um encontro de jovens entre 14 e 29 anos, desenvolvedores de jogos. O evento terá como objetivo criar um jogo do zero em um curto espaço de tempo e terá a duração de três dias. Durante o Game Jam Experience 2, os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades, colaborar com outros entusiastas e enfrentar desafios emocionantes.

Valéria Braga, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, explica sobre o investimento no ecossistema de inovação da cidade.

"Niterói está em processo de fortalecimento do seu ecossistema de inovação e uma das áreas prioritárias é a economia criativa, onde os jogos eletrônicos estão inseridos. O apoio a essa área vai além do fomento ao desenvolvimento econômico da cidade, promove inclusão social, colaboração, capacitação e geração de renda".

As inscrições podem ser feitas pelo site da Esportsmaker e também diretamente na unidade da Zion Niterói, de 20 de julho às 23h59 do dia 1º de agosto. Os interessados tanto poderão se inscrever individualmente, como poderão vir em equipes pré-formadas, respeitando a composição de até 5 participantes por equipe, num total de 60 vagas abertas. O regulamento completo está disponível no site da Esportsmaker.

O CEO da Esportsmaker, Leandro Silva, explicou o objetivo do projeto.

“Esse é mais um projeto que a Esportsmaker abraça com muito carinho, pois trabalhamos para fomentar o desenvolvimento do mercado de jogos eletrônicos em diversas frentes e nada melhor do que ser a ponte para futuros talentos do mercado nacional e até internacional” comenta Leandro.

O júri do Game Jam Experience 2 será composto por profissionais do mercado que irão avaliar os protótipos e ideias de jogos apresentados seguindo critérios avaliativos como apresentação dos Pitches de 5 minutos, jogabilidade, Implementação, originalidade, adesão ao tema e finalização. O encerramento do evento acontecerá em cerimônia no auditório da unidade com capacidade para 300 pessoas, terá transmissão ao vivo e palestra com convidado especial.

A equipe campeã receberá a quantia de R$ 1.500, além de bolsa de 100% na formação de design gráfico da Zion, mais um Gift Card Aussie Grill no valor de R$ 500. Já a segunda colocada receberá um prêmio em dinheiro de R$ 500 e também um Gift Card Aussie Grill no mesmo valor.

Serviço:

Game Jam Experience 2

Data: de 4 a 6 de agosto

Local: Zion Niterói – Centro (Av. Visconde do Rio Branco, 243)

Inscrições: pelo site www.esportsmaker.com.br/gamejam ou presencial na Zion Niterói – Centro