Poeta Romulo Narducci lança livro em São Gonçalo

Acontece amanhã, 20 de julho, o lançamento do mais novo livro do poeta Romulo Narducci: 'No céu não há estrelas-do-mar', publicado pela editora Apologia Brasil.



A obra reúne poesias escritas antes e durante a pandemia Covid-19. É o quinto livro do poeta, conhecido na cena literária também pelo trabalho realizado por quase 20 anos no sarau Uma Noite Na Taverna, junto ao também escritor Rodrigo Santos.

Entre os outros livros do autor - advogado, músico e poeta - bem recebidos pela crítica estão 'Me dê um tiro, mas não me venha com poemas de amor' e 'Angustiolândia ou Bares, Ruas e Bordéis'.

Escritos do autor também podem ser encontrados na plataforma Scriv.

Serviço



Lançamento do livro No céu não há estrelas-do-mar

Local: Arte Galeria Box 212 - Av. 18 do Forte - 307

Horário: 19h

Entrada Franca

Outras obras do autor:

2008 - Orações Licenciosas (independente, poesia);

2010 - Tudo que Morre é Consumado (poesia, independente);

2014 - Angustiolândia (contos, All Print editora);

2019 - Cantigas de Ninar Monstros (poesia, Editora Conexão 7)

2021 - Me dê um Tiro, Mas não me venha com Poemas de Amor (poesia, Editora Patuá).