Arraiá de Maricá: Alceu Valença lota Ponta Negra; veja programação

A primeira grande atração do Arraiá de Maricá 2023 transformou Ponta Negra numa filial do sertão nordestino na noite do último sábado (17). O pernambucano Alceu Valença comandou a plateia ao cantar sucessos dos seus mais de 50 anos de carreira. O ‘esquenta’ foi com a cantora maricaense Moniquinha Ângelo e com a apresentação da quadrilha profissional Coração de Palha, vinda de Duque de Caxias (na Baixada Fluminense).

Pouco antes de subir ao palco, o cantor e compositor revelou que o show que vem apresentando é específico para este período de festas juninas. “Tenho um espetáculo feito para cada época, como os de carnaval, onde tem muito frevo e marchinha. Para este de hoje, tem muito xote e baião, para o povo dançar o verdadeiro forró. Eu venho do agreste de Pernambuco mas conheço também o som do litoral, mais praiano. Então podemos direcionar nosso show para todos os públicos”, explicou Alceu.

Já no palco, ele cumpriu a promessa e abriu o show com um pout-pourri de clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que incluiu “Pagode Russo”, “O Xote das Meninas” e “A Ema Gemeu”. Daí para a frente foi um ‘arrasta pé’ só na orla de Ponta Negra e, claro, não podiam faltar seus clássicos imortais como “Coração Bobo”, “Como Dois Animais”, “Táxi Lunar”, Sabiá” e “La Belle de Jour”. Sempre chamando a plateia para participar e cantar junto, ele fechou a apresentação com as obrigatórias “Anunciação” e “Tropicana”.

O público saiu visivelmente extasiado do local, mas uma fã tinha um motivo a mais para comemorar. Moradora de Itapeba, Maria Faria de Carvalho pôde celebrar seus 75 anos de idade durante o show, que ela assistiu na área reservada a idosos, cadeirantes, autistas e pessoas com deficiência, que fica bem à frente do palco. “Cantaram parabéns para mim antes do show, e o Alceu é maravilhoso sempre. O espaço aqui também é muito bom, fiquei bem confortável”, garantiu ela.

A programação de Ponta Negra deste fim de semana termina neste domingo (18) com shows de Douglas Kali e Glauco Zulo, e reinicia na sexta-feira (23), com show da paraense Gaby Amarantos no sábado (24), dia de São João. O Arraiá de Maricá segue depois para Itaipuaçu entre os dias 30 de junho e 09 de julho, onde o palco será montado numa área da Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga 66), ente as ruas Van Lerbergue (antiga 34) e Governador Leonel Brizola (antiga 35). A festa caipira termina na já tradicional área de eventos da Barra de Maricá, montada na Avenida João Saldanha, entre os dias 14 e 23 de julho. A programação musical desses dois palcos será divulgada de forma gradual.

Confira as atrações do Arraiá de Maricá no palco da orla de Ponta Negra (Rua Carolino José do Nascimento):

Domingo (18/06)

20h – Douglas Kali

21h30 – Quadrilha

22h30– Glauco Zulo

Sexta-feira (23/06)

20h – Raquel Fonseca

21h30 – Quadrilha

22h30 – Luiza Andrade

Sábado (24/06)

19h – Quadrilha

20h – Tatudoemcasa

22h30 – Gaby Amarantos

Domingo (25/06)

20h – Maiara Coboski

21h30 – Quadrilha

22h30– Banda Comichão