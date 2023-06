Jojo Todynho assume namorado misterioso; saiba quem é!

Ontem (12), Dia dos Namorados, a cantora Jojo Todynho foi vista em clima de romance com o atual namorado, Renato Santiago. Jojo foi flagrada de mãos dadas com Renato enquanto desembarcava no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

A cantora já havia revelado recentemente que está em um relacionamento há cinco meses, mas não havia revelado a identidade do rapaz até então. Nos stories do Instagram, Jojo comentou: "O off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa expor nada".

O casal era amigo antes de desenvolver um romance, e Renato inclusive acompanhou e apoiou Jojo durante seu processo de divórcio.

Discreto nas redes sociais, Renato tem menos de 5 mil seguidores e fez questão de deixar o perfil com nenhuma publicação. Nos destaques, ele tem uma coleção de três fotos sob o nome Feliz com a vida.

Ele mede cerca de 1,70m de altura e tem um corpo malhado e cheio de tatuagens — duas delas feitas com a namorada. Ele mora no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro.



"Estou passando aqui para desejar a todos um feliz dia dos namorados. Aproveite bastante, se emocione sim, abra o coração. Não permita que as coisas passadas te impossibilitem de viver. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, não imagina", finalizou a artista.

O começo

A cantora Jojo Todynho contou sobre o novo relacionamento antes mesmo de assumir publicamente o namorado, Renato Santiago. Em seus stories, Jojo contou que a relação começou com uma série, e aconselhou seus seguidores a nunca irem sem companhia assistir um filme na casa de um amigo, porque “no final você é a pipoca”.

Jojo revelou também que já está na segunda tatuagem com o namorado.