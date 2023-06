Paraíso da Bonfim faz apresentação oficial de enredo e equipe do Carnaval 2024

Com um enredo em homenagem ao decano da política Niteroiense e grande personalidade da folia na cidade, Carlos Magaldi, a Escola de Samba Paraíso da Bonfim dá o pontapé oficial rumo ao Carnaval de 2024. Os segmentos da tradicional agremiação, vão se encontrar para a festa de lançamento do enredo e apresentação da equipe escolhida para tocar esse projeto , na próxima sexta-feira (16), às 19h, na Quadra do Bonfim - ao lado do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), com entrada gratuita.

O enredo, sobre a vida e a obra do ex-vereador da Câmara de Niterói, vai mostrar, entre outras fases de sua vida, o amor de Magaldi pela vida pública, pelo futebol, pela natureza e pelo carnaval. "A gente começa contando a infância dele, vindo ainda pequeno de Macaé para Niterói, carregando as 'pérolas' que a vida lhe deu. Aliás, pérola, é o significado do nome Magaldi", conta o carnavalesco Kiko Ramos.

A escola também irá lembrar que o ex-político impulsionou a atividade de escotismo nas comunidades carentes.

A Escola de Samba Paraíso da Bonfim dá o pontapé oficial no Carnaval 2024 | Foto: Divulgação

Paixão pelo Carnaval

Magaldi presidiu por alguns anos a escola Souza Soares, em Santa Rosa, no chamado período de apogeu do Carnaval na cidade, nas décadas de 70 e 80. E como político, entre tantas realizações na vida pública, foi um dos signatários do projeto de revitalização dos desfiles oficiais das agremiações do samba de Niterói, a partir do ano de 2005, com a retomada das apresentações na Rua da Conceição, no Centro da cidade.

"O projeto do enredo surgiu a partir de uma conversa que tive com a minha filha, há um tempo atrás. Foi ela que me deu essa ideia e abriu minha mente em relação a esse tema, que posteriormente foi desenvolvido pelos carnavalescos da escola", contou William Neves, presidente da Escola Paraíso da Bonfim, uma das agremiações do Grupo B, que irá se apresentar no próximo Carnaval, em fevereiro de 2024, no Caminho Niemeyer, onde, desde 2020, acontecem os desfiles oficiais na cidade.

Escola já está em pleno trabalho para o desfile oficial de 2024 | Foto: Divulgação/Paraíso da Bonfim

O evento vai contar com a presença de várias Escolas de Samba de Niterói e Maricá, inclusive a Souza Soares, a qual Magaldi foi presidente por alguns anos. Além disso, a Paraíso da Bonfim também vai receber a ala de compositores da Viradouro, que está sob novo comando.

"Estamos trabalhando incansavelmente para que a Paraíso da Bonfim faça o maior desfile de sua história. Eu não costumo dizer que na Bonfim eu tenho diretoria, eu digo que eu tenho amigos que me ajudam a realizar as loucuras que eu invento para o carnaval. Acredito também que a comunidade vai se sentir orgulhosa em poder desfilar com as fantasias de ótima qualidade que estamos preparando", garante Kiko Ramos.

Quadra da Escola Paraíso da Bonfim em dia de ensaio | Foto: Divulgação

Serviço:

Data: 16 de junho

Local: Quadra do Bonfim

Hora: 19h

Entrada gratuita

*No local, será servido mocotó, gratuitamente, até às 22h*

Trajetória de Carlos Magaldi

Natural de Macaé, Carlos Magaldi escolheu Niterói para viver, e conquistou sua primeira vitória em 1984, quando elegeu-se vereador através do voto popular, pelo PTB. Ao longo de sua vida pública, além de vereador, foi secretário de Bem Estar Social no Governo do Prefeito João Sampaio e Administrador Regional do Fonseca, na gestão Jorge Roberto Silveira. Outras leis de sua autoria são a que obriga a realização do Teste do Pezinho em bebês e a que isenta do pagamento do IPTU os imóveis utilizados por livrarias.

Ao todo, Magaldi teve oito mandatos como vereador. Seu reduto político era a Zona Norte da cidade, com votação expressiva em bairros como Fonseca, Riodades, Viçoso Jardim e Cubango.

O ex-vereador foi assassinado em 2015, aos 67 anos, após uma tentativa de assalto em Camboinhas, Niterói. Os dois homens acusados do crime foram presos.

* Estagiária sob supervisão de Thiago Soares