Ator Armando Babaioff publica fotos com o namorado pela primeira vez

No último domingo (11), o ator Armando Babaioff utilizou suas redes sociais para se declarar para o namorado, Victor Novaes, em seu aniversário. Armando, que nunca havia comentado publicamente sobre seu namoro ou sua sexualidade, compartilhou fotos e palavras carinhosas para o amado.

"Ele é tímido, não gosta de chamar atenção. Ele conhece todas as músicas de Belchior. Ele tira foto de si mesmo, nunca posta e diz que é pra se registrar no tempo. Ele tem um violão e gosta de dedilhar de vez em quando e eu adoro ouvir. Gosta de comida 'molhada', como ele mesmo diz. Sabe fazer cuscuz, panqueca e adora cafuné. Reconhece o canto dos pássaros, gosta do mar e da água salgada. Gosta de conversar, conhecer pessoas, criar laços e fazer amizades. Adora o mês de junho, as festas de São João, de dançar forró e de Luiz Gonzaga, aliás a música favorita dele é 'Riacho do Navio'. Por ele iria 'dormir ao som do chocalho, acordaria com a passarada, sem rádio e sem notícia, das terra civilizada'", escreveu o ator para definir Victor.

Ao final da publicação, se declarou: "Meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, meu dupla de mergulho, namorado. O que eu mais quero é partilhar dessa vida boa, com você. Feliz Aniversário. Te amo"

Armando e Victor estão juntos há 11 anos, desde 2012, mas foi apenas em 2022 que o relacionamento veio a público, após o jornal EXTRA publicar uma troca de mensagens de afeto entre os dois nas redes sociais. No entanto, essa foi a primeira vez que fotos do casal foram reveladas pelo ator.