Virgínia e Zé Felipe fazem primeira viagem romântica

O jatinho foi um presente de Virgínia para Zé Felipe no aniversário de 25 anos do cantor - Foto: Divulgação

O jatinho foi um presente de Virgínia para Zé Felipe no aniversário de 25 anos do cantor - Foto: Divulgação

No último domingo (11), a influenciadora Virgínia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, desembarcaram na Ilha Canouan, no Caribe, para comemorar o Dia dos Namorados. O casal, que está em sua primeira viagem sem as filhas, foi jatinho até o destino final.

Em seu Instagram, Virginia publicou: "'Bora' ali comemorar o Dia dos Namorados, né?! Primeira viagem só nós dois, estamos mega empolgados (risos). Que Deus nos acompanhe e que [essa viagem] seja a primeira de muitas! Amém", escreveu a loira, que ainda compartilhou detalhes do hotel em que está hospedada com o cantor, localizado na Ilha de Canouan, no Caribe.

Ela compartilhou detalhes do hotel em que está hospedada com o cantor | Foto: Divulgação

A mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de sete meses, ainda compartilhou detalhes do hotel que o casal está hospedado, e a decoração com que foram recebidos.

Virginia e Zé Felipe estão juntos há três anos e acumulam, juntos, mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais.