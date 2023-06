MAC recebe mostra individual do artista plástico Tomaz Viana

São mais de 20 trabalhos inéditos e uma intervenção no pátio externo que abordam múltiplas perspectivas do personagem central - Foto: Divulgação

Dono de um dos traçados que mais se vê no Rio de Janeiro, que, desde os anos 90, alegra e enfeita as paredes e muros através de sua arte cheia de cores, o artista plástico Tomaz Viana – Toz abriu mostra individual no Museu de Arte Contemporânea de Niterói no último sábado (10). A exposição “Todas as cores” reúne mais de 20 obras inéditas e uma pintura interativa no pátio do museu que dá a impressão que o prédio projetado por Oscar Niemeyer na Boa viagem está flutuando sob o céu.

Toz criou uma famosa família de personagens misturando referências quase universais do graffiti, da animação e os mangás japoneses, com seu mundo particular. Sua produção ganha vida em telas, esculturas, instalações, painéis e muros ao redor do mundo, onde ficam claras as referências às estamparias de tecidos populares no Mercado Modelo e à profusão de cores da Baixa do Sapateiro de sua infância em Salvador.

O Vendedor de Alegria, um de seus principais personagens, representa uma realidade ensolarada, alegre, cheia de vida e alto astral, inspirado nos vendedores ambulantes que circulam pelas praias brasileiras com bolas coloridas. E é ele, o Vendedor de Alegria, que, pela primeira vez, será o epicentro da nova mostra de Toz. O personagem foi escolhido para ser a figura central pois traz consigo boas vibrações e energias, surgindo na mostra com novos detalhes, ineditamente se conectando com seus próprios e múltiplos braços, se unindo em um só abraço, um forte abraço coletivo.

São mais de 20 trabalhos inéditos e uma intervenção no pátio externo que abordam múltiplas perspectivas do personagem central. Destaque para a instalação “O Vendedor de Alegria” de cinco metros e mil bolas em sua cabeça, que nunca foi exposta no Brasil, apenas em Paris, em 2015; e para a pintura que cobre o pátio externo do MAC.

A mostra também conta com uma programação musical gratuita, com curadoria da Agência Insonia, que acontece aos sábados, no pátio externo do Museu. Além disso, em sábados alternados, Toz conduzirá visitas guiadas.

Sobre Toz:

O traço inconfundível de um dos artistas urbanos mais atuantes do Rio de Janeiro, Tomaz Viana, conhecido como Toz, estampa e projeta alegria e cores na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 90. O baiano que adotou o Rio como cidade do coração, se formou em Design, e vem assinando sua arte impactante pelas paredes e muros, incluindo um painel de 30 metros na Rua Sacadura Cabral, e o muro do Hotel Marina, no Leblon. Toz transpôs sua obra para as telas, esculturas e instalações, e já realizou uma série de exposições individuais. Em 2013, além de ter participado da sua primeira feira de arte internacional, a Brazilian Art Fair, em Miami, também lançou um livro compilando seus principais trabalhos. Em 2014, realizou sua primeira mostra institucional individual “Metamorfose” ocupando o Centro Cultural Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 2015, abriu sua primeira individual internacional, em Paris, com a Instalação “Vendedor de Alegria”. Em 2016, foi convidado para realizar dois painéis de graffiti indoor em Nova York e Hong Kong. Em 2018, realizou a individual Toz – Cultura Insônia na Caixa Cultural Recife.

Serviço

“Todas as cores”

Até 30 de julho de 2023.

MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h.Pátio – Aberto todos os dias, das 9h às 18h.

Galerias – De terça a domingo, das 10h às 18h (a rampa de acesso às galerias é fechada às 17h30).