Juliana Paes troca programa na Globo por novela com a Netflix

Jurada fixa do programa desde março do ano passado, Juliana Paes deve deixar o palco do Caldeirão com Mion, atração exibida aos sábados pela TV Globo, para focar em seu próximo projeto para o streaming. Segundo a colunista do jornal "O Globo" Patrícia Kogut, a atriz não fará mais parte do júri do quadro "Caldeirola".

A ex-global deixa o programa para concentrar as atenções à "Pedaço de Mim", primeira novela latina produzida pela Netflix. Paes será a protagonista da produção, que está sendo filmada no Rio de Janeiro e conta também com Vladimir Brichta no elenco.

Juliana já não tem contrato fixo com a Globo desde março de 2022. Mesmo assim, ela continuou colaborando com a rede e chegou a integrar o elenco de "Pantanal", novela das 9h exibida pela emissora entre março e outubro do ano passado.

A produção original da Netflix também pegou emprestado nomes da Globo para os bastidores, já que a novela está sendo escrita por Ângela Chaves, que escreveu "Éramos Seis" na TV aberta, e dirigida por Maurício Farias, que trabalhou em "Um Lugar ao Sol". "Pedaço de Mim" ainda não tem uma previsão de estreia.