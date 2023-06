Após show na final da Champions, Anitta anuncia férias

Depois de fazer história como a primeira artista brasileira a se apresentar em uma final da Champion League, Anitta vai tirar alguns dias de descanso. A cantora usou seu perfil nas redes sociais para avisar que vai entrar no "modo férias".

Em uma das postagens em seu stories, ela apareceu no interior de um jatinho e escreveu a legenda "vacation mode" (modo férias). Na postagem seguinte, ela perguntou aos seguidores se "já começou o verão europeu" se está "antecipando o rolê?”.

A intérprete de "Envolver" não deu detalhes a respeito do período de descanso, mas ao que tudo indica ela deve passar alguns dias longe dos palcos e estúdios para passear na Europa. No último sábado (10/06), ela agitou os torcedores do continente com um show na abertura da final da Liga dos Campeões da Europa. Ela cantou no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia, antes da partida, que terminou com a vitória do Manchester City em cima do Inter de Milão.

Pouco antes da perfomance, a carioca compartilhou nas redes uma homenagem ao craque Vini Jr., jogador gonçalense que foi vítima de ataques racistas durante uma partida de futebol na Europa. A artista usou uma camisa especial com o nome do craque antes do show. Em seu próprio perfil, Vinícius agradeceu a homenagem: "Te amo, Anitta!", escreveu, no Twitter.