Orquestra Sinfônica Brasileira realiza concertos em escolas públicas da Baixada

A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) estará conduzindo uma série de concertos educativos em escolas públicas da Baixada Fluminense de 12 a 15 de junho. Músicos se apresentarão em quatro instituições da região, apresentando um repertório que inclui composições de Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Ernesto Nazaré.

As instituições selecionadas são a Escola Municipal Frei Mauricio Viann e a Escola Municipal Pedra Lisa, ambas localizadas em Japeri, o CIEP 369 em Duque de Caxias e a Escola Municipal Boa Esperança em Paracambi. O objetivo principal desses concertos é democratizar o acesso à música clássica, que é um dos pilares fundamentais da história da OSB.

A orquestra vem atuando ativamente nesses territórios nos últimos três anos e, desde 2022, também iniciou um programa de canto coral com os alunos dessas escolas. Portanto, antes do quinteto se apresentar, os estudantes demonstrarão seu aprendizado apresentando performances do coral. Esses corais, compostos por crianças de 8 a 12 anos, executarão canções da Música Popular Brasileira, como "Olhos Coloridos" e "Ginga".

Durante os concertos, os alunos também aprenderão curiosidades interessantes sobre os instrumentos, a orquestra, bem como os compositores e suas obras. Esse circuito faz parte do projeto Conexões Musicais e conta com o patrocínio da Nova Transportadora do Sudeste (NTS). O Conexões Musicais é realizado pela Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira desde 2017 e promove atividades educativas e culturais envolvendo aproximadamente 30 municípios brasileiros.

"Ao levarmos o Conexões Musicais da OSB para as escolas, proporcionamos a cada criança o acesso legítimo à cultura. O ensino e o envolvimento com a música, especialmente durante a infância, são de extrema importância, pois impactam diretamente o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social", afirma Elber Ramos, o coordenador educacional da OSB.