Feira de São Cristóvão se prepara para 'arraiá dos namorados'

O São João já está em pleno vapor, e a cidade está repleta de eventos repletos de comidas e danças típicas do Nordeste. Prepare-se para se encantar com as festividades que acontecerão na Feira de São Cristóvão, começando neste sábado (10) e indo até o início de agosto. A entrada para essa experiência única custará apenas R$ 10.

Segundo os organizadores, mais de 30 quadrilhas irão se apresentar no pavilhão durante esses três meses de festa. Entre as atrações confirmadas, destacam-se as famosas quadrilhas Caruaru, Geração de Ouro e Gonzagão do Pavilhão. Prepare-se para admirar a energia contagiante desses grupos em apresentações cheias de cor e alegria.

E as comemorações não param por aí! Na segunda-feira (12), a feira celebrará o "Arraiá dos Namorados", uma iniciativa dedicada a celebrar a cultura nordestina e proporcionar momentos especiais para os apaixonados. O evento contará com a presença de atrações musicais ao vivo, apresentações emocionantes de quadrilhas juninas e uma grande variedade de delícias culinárias típicas da região. As festividades terão início às 18h e seguirão até às 3h da terça-feira (13), proporcionando uma noite mágica e inesquecível.

Uma das grandes atrações do "Arraiá dos Namorados" será a encantadora "Barraca do Beijo", um espaço dedicado a encher de alegria os corações apaixonados. Nesse local especial, os casais poderão se divertir e aproveitar o clima amoroso, desfrutando de momentos únicos e especiais. Além disso, será o lugar perfeito para tirar selfies românticas e eternizar memórias inesquecíveis.

O São João na Feira de São Cristóvão é considerado um dos eventos mais tradicionais do gênero na cidade, e em 2023 promete superar todas as expectativas. Além de saborear a gastronomia regional, os visitantes poderão se deliciar com uma variedade de bandas e ritmos, desde trios de forró de pé de serra até apresentações belíssimas e animadas de quadrilhas. Será uma verdadeira imersão na cultura nordestina, com muita animação e momentos de pura diversão.