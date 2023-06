Niterói recebe lançamento do livro 'Um grande dia para as escritoras'

O livro 'Um grande dia para as escritoras' deve reunir fotos e depoimentos de mulheres escritoras de 48 cidades do Brasil - Foto: Divulgação

O livro 'Um grande dia para as escritoras' deve reunir fotos e depoimentos de mulheres escritoras de 48 cidades do Brasil - Foto: Divulgação

No próximo domingo (11), acontece o evento de lançamento do livro 'Um grande dia para as escritoras', às 11h, no Café pelo Mundo, localizado na Rua Presidente Backer, 134, em Niterói. O evento tem como objetivo divulgar o novo livro do projeto que recebe o mesmo nome do título, nas cidades de Niterói e São Gonçalo, que estão contempladas na obra.

O livro 'Um grande dia para as escritoras' reúne fotos e depoimentos de mulheres escritoras de 48 cidades do Brasil. Segundo Ivone, participante do projeto da cidade de São Gonçalo, mas nascida em Niterói, a ideia da criação de um livro com esses registros sempre existiu, mas não se sabia ao certo como seria a identificação dessas escritoras. As ideias do projeto surgem a partir de reuniões, em que novas sugestões são feitas e pensadas para o futuro, e o livro 'Um dia' foi uma delas.

“Sabemos que nem todas as escritoras dessas cidades estão na fotografia, mas o nosso objetivo é incentivar que outras mulheres participem futuramente”, contou Ivone.

Além de Ivone, o evento também reunirá outras autoras que participaram do projeto, entre elas as autoras do coletivo Escritoras Vivas, de São Gonçalo.

Para mais informações sobre o projeto, acesse @grandediaescritoras