Andressa Urach desiste do processo contra a Igreja Universal e pede desculpas

A modelo Andressa Urach decidiu abrir mão do processo que movia contra a Igreja Universal desde 2020. Andressa tentava recuperar os 2 milhões que entregou à instituição entre 2015 e 2019, período em que participou ativamente da igreja, mas acabou desistindo do processo recentemente.

Segundo Andressa, ela processou a Universal após se sentir usada pela instituição, e afirma que fizeram uma “lavagem cerebral” nela durante o período em que era integrante da organização. "Levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei como todos sabem.", afirmou a modelo.

No entanto, recentemente, Urach mudou seu posicionamento e decidiu perdoar a Igreja Universal, pois, segundo ela, receber o dinheiro de volta não iria lhe trazer paz. "Quando foi marcada a audiência, começou a me dar uma inquietação muito grande. Pensei que se esse dinheiro voltasse para mim, não iria me trazer paz. Claro que eu gostaria muito de ter esse dinheiro, mas ele já foi. Que seja usado para salvar almas, e que Deus abençoe e prospere a Igreja Universal", refletiu Andressa no vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Ela disse ainda, que se sua mágoa foi pública, seu perdão também deve ser, e por isso, se desculpou com a Igreja Universal e seus integrantes. “O perdão liberta, e eu, graças a Deus, consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase três anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve", afirmou em vídeo publicado em seu canal no YouTube.”