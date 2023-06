Niterói Blues & Jazz 2023 traz atrações inéditas no país

Entre os dias 14 e 18 de junho o Jazz e o Blues vão tomar conta de Niterói. Os estilos musicais nascidos nas comunidades negras do Sul dos Estados Unidos no início do século XX vão ocupar diversos pontos da cidade com uma programação que inclui pelo menos quatro artistas que nunca se apresentaram no Brasil.

A edição de 2023 do Niterói Blues & Jazz, promovido pela Prefeitura através da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), traz para a terra de Araribóia shows gratuitos de Alabama Mike, Vanessa Collier, Matthew Withaker, Bill Laurence e Laretha Weathersby. Completam o line up do festival Stanley Jordan, Dudu Lima, Renato Rocketh, Bill Evans and the Vansband, Arton Arraes Blues Band, The Walking Band, Sérgio Chiavazzoli, All Blues, Oldstones, Nico Rezende, Jamz e Claudio Zoli.

Para o prefeito Axel Grael, a quarta edição do Niterói Blues & Jazz consolida a cidade na rota dos shows internacionais. Ele considera os talentos locais e a receptividade do público de Niterói fatores que contribuem para a visibilidade que a cidade tem no meio da música.

“Niterói é conhecida como uma cidade musical, porque músicos talentosos daqui fazem sucesso no mundo inteiro, o que é motivo de orgulho para nós. Trazermos esses músicos de fora, em uma programação conjunta com os músicos daqui, potencializa ainda mais nossa cultura. E o público entende isso, porque a receptividade é melhor a cada ano”, conta o prefeito.

As apresentações acontecerão na Sala Nelson Pereira dos Santos, na Praça do Rádio Amador e nos Hortos do Barreto e do Fonseca.

A Sala Nelson Pereira dos Santos terá apresentações dia 14 e 15, às 20h, com entrada gratuita (ingressos serão distribuídos a partir das 19h, limitados de acordo com a capacidade do local).

A programação segue nos dias 16, 17 e 18, com shows durante o dia e a noite nos demais palcos espalhados pela cidade.

Acompanhe o festival: (https://circuitosescjazzeblues.com.br/)Instagram:

(https://www.instagram.com/circuitosescjazzeblues/)

Veja a programação completa:

Dia 14/06 - Quarta-feira - Sala Nelson Pereira dos Santos

20h - Stanley Jordan

Dia 15/06 - Quinta-feira - Sala Nelson Pereira dos Santos

20h - Dudu Lima convida Carlos Malta

Dia 16/06 - Sexta-feira - Praça do Rádio Amador

19h - Renato Rocketh

20h30 - Bill Evans and the Vansband

22h - Matthew Withaker

Dia 17/06 - Sábado - Horto do Fonseca

11h - Arton Arraes Blues Band

13h - Vanessa Collier

Dia 17/06 - Sábado - Horto do Barreto

11h - The Walking Band

13h - Bill Evans and the Vansband

Dia 17/06 - Sábado - Praça do Rádio Amador

18h - Sérgio Chiavazzoli

19h30 - Bill Laurence

21h - Vanessa Collier

Dia 18/06 - Domingo - Horto do Fonseca11h - All Blues

13h - Laretha Weathersby

Dia 18/06 - Domingo - Horto do Barreto

11h - Oldstones

13h - Nico Rezende canta Chet Baker

Dia 18/06 - Domingo - Praça do Rádio Amado

r18h - Jamz

19h30 - Claudio Zoli

21h - Alabama Mike