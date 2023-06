São Gonçalo terá 1º Encontro Nacional de Motociclistas; saiba mais

São Gonçalo vai sediar, a partir desta sexta-feira (9), e no sábado (10) e domingo (11), seu primeiro Encontro Nacional de Motociclistas, uma realização fruto de parceria entre mais de 70 motoclubes de São Gonçalo e região, com apoio cultural da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

Serão três dias de celebração à cultura motociclista em Neves, ao lado da Feira de Tradições Nordestinas, com diversos shows e até mesmo camping coberto, com shows de rock n’ roll e uma estrutura pensada para receber bem todos os adeptos e simpatizantes do motociclismo. O evento ocorre das 9h às 23h30, nos dias 9 e 10, e das 9h às 15h, no dia 11/06.

Além dos shows, o público também poderá aproveitar as barracas e food trucks com chopp, salgados, doces, sanduíches, petiscos, drinks e bebidas em geral. Também haverá barracas de artesanato, com artigos confeccionados em couro, camisas, bijouterias, acessórios e muito mais.

Na sexta-feira (9), os shows ficam por conta das bandas Coalhada Seixas e os Cachorros Urubu, Custom Souls e Zona Rock.

No sábado (10), as apresentações serão realizadas pelas bandas Radial 80, Sinalize e Du Carma.

No domingo (11), último dia de evento, haverá apresentação da banda Promessas e o encerramento fica por conta da banda Conexão 80.

Confira a programação de shows:

Sexta-feira, a partir das 18h

Coalhada Seixas e os Cachorros Urubu

Custom Souls

Zona Rock

Sábado, a partir das 18h

Radial 80

Sinalize

Ducarma

Domingo, a partir das 11h30

Banda Promessas

Encerramento com a banda Conexão 80.

Serviço:

1º Encontro Nacional de Motociclistas

Endereço: Rua José Augusto Pereira Santos, Neves, São Gonçalo, ao lado do Centro de Tradições Nordestinas.

Data:

Dias 9,10 e 11 de junho.

Horários: das 9h às 23h30, nos dias 9 e 10/06 e, das 9h às 15h, no dia 11/06.

Entrada Gratuita