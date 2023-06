Teatro Municipal de Niterói recebe 'Concerto Orquestrado'

Academia Jovem Concertante 2023 - etapa região sudeste, acontece até 16 de junho, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No dia 14 de junho (quarta-feira), haverá um concerto orquestrado, às 19h00, no Teatro Municipal de Niterói, em Niterói. Os ingressos são gratuitos.

Este ano serão realizados nove concertos, sendo seis principais e três didáticos. Ao todo, foram selecionados 45 jovens de toda região sudeste e outras regiões do Brasil.

Criado em 2012, idealizado pela pianista Simone Leitão, o projeto surgiu como uma resposta à necessidade brasileira de uma orquestra que chegasse a regiões do Brasil ainda carentes da experiência com um repertório sinfônico que ao mesmo tempo fosse um retrato da criatividade e diversidade dos jovens músicos brasileiros e um laboratório que os preparasse para o mercado de trabalho.

Este ano, o programa celebra não só os seus 11 anos como também 22 etapas produzidas, 11 estados do Brasil percorridos, mais de 800 jovens músicos bolsistas contemplados de todo o país, cerca de 150 concertos realizados e mais de 50 cidades diferentes em todo o Brasil.

Os jovens aprovados têm todas as despesas pagas e uma bolsa incentivo durante o período do projeto. A ideia nasceu da própria experiência de Simone. “Meu desejo maior partiu de uma dor. Individual e comunitária. A dor do desperdício de talento no Brasil. Sou do interior de Minas. Conheço bem o abandono cultural. Mesmo sem ter orquestras perto de mim, na minha infância, eu sonhava em um dia ver e ouvir uma orquestra de perto. Apesar de todos os domingos de manhã voltar correndo da igreja para assistir o projeto Aquarius na TV, essa experiência não era suficiente. Precisava ver e ouvir de perto”. Para ela, a Academia acolhe os músicos em um momento importante de suas trajetórias.

A regência será do maestro Daniel Guedes, com Simone Leitão ao piano. Ao todo foram selecionados 45 jovens de toda região sudeste e outras regiões do Brasil. O valor da bolsa incentivo é de R$1.500,00. Os ensaios irão acontecer de 3 a 7 de junho, no Rio de Janeiro. A turnê está prevista para acontecer de 9 a 16 de junho. O projeto, que tem a direção artística de Simone Leitão, conta com o apoio do Ministério da Cultura e o patrocínio do banco Itaú e da empresa Enauta.

Programação

09/06 (sexta) – Ilhabela, SP – Grande Concerto Teatro de Vermelhos // Concerto Orquestrado

Horário: 20h

Local: Teatro de Vermelhos

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) // R$ 45,00 (meia)

- 10/06 – Deslocamento Ilhabela x SP

- 11/06 (domingo) – São Paulo, SP – Sala São Paulo // Concerto Orquestrado

Horário: 11h

Local: Sala São Paulo

Ingressos: Gratuitos

12/06 – São Paulo, SP – Sala São Paulo // Concerto didático

Horário: 10h

Local: Sala São Paulo

13/06 – Rio de Janeiro, RJ - Sala Cecília Meireles // Concerto Orquestrado

Horário: 19h

Local: Sala Cecília Meireles

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) // R$ 20,00 (meia)

Link de vendas: https://funarj.eleventickets.com/#!/apresentacao/695525154231075a51676ad8baf2e90bd5f6160e

14/06 – Niterói, RJ - Teatro Municipal de Niterói // Concerto Orquestrado

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Niterói

Ingressos: Gratuitos

15/06 – Juiz de Fora, MG - Theatro Solar de Juiz de Fora // Concerto Orquestrado

Horário: 20h

Local: Theatro Solar de Juiz de Fora

Ingressos: Gratuitos

15/06 – Juiz de Fora, MG - Theatro Solar de Juiz de Fora // Concerto Didático

Local: Theatro Solar de Juiz de Fora

Horário: a definir

16/06 – Caratinga, MG - Concerto de Câmara Caratinga // Concerto Música de Câmara

Horário: 20h

Local: Auditório da Faculdade Doctum Caratinga

Ingressos: Gratuitos