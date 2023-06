SBT demite o apresentador Dudu Camargo

O SBT oficializou, nesta quarta-feira (7), a demissão de Dudu Camargo, que apresentava o programa 'Primeiro Impacto'. O jovem estava há cerca de sete anos no comando do jornal.

Segundo informações, a decisão pela demissão de Dudu partiu da vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti.

Dudu Camargo estava afastado de suas atividades desde abril para cumprir férias atrasadas. Neste tempo, o jornalista Felipe Malta o substituiu. Agora, Malta será efetivado como apresentador do programa.

Durante o tempo que estava afastado, Camargo teve seu nome ligado a diversas polêmicas. Em uma delas, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 30 mil a cantora Simony por importunação sexual.

Dudu Camargo havia sido colocado como apresentador do 'Primeiro Impacto' em 2016, quando tinha apenas 18 anos de idade. Na época, o caso gerou revolta no Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) que, com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota em protesto a sua entrada no telejornal.