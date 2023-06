Niterói tem programação cultural com cinema, dramaturgia e literatura

A cidade de Niterói vai receber, nos dias 13, 14 e 15 de junho, uma série de programações culturais com cinema, dramaturgia e literatura.

Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ (28 de junho), na Biblioteca Parque de Niterói o Cine República de junho exibirá o documentário “São Paulo em Hi-Fi”. O cineclube acontece na próxima terça-feira (13), às 15 horas e após a exibição haverá uma roda de conversa sobre o longa-metragem. A entrada é gratuita.

O documentário “São Paulo em Hi-Fi", de Lufe Steffen, resgata, de maneira divertida, a era de ouro da noite gay paulistana, fazendo uma viagem pelas décadas de 1960, 1970 e 1980. O longa aborda a cultura gay brasileira e lembranças de testemunhas desse período e conta sobre as casas noturnas da época, fatos engraçados, heróis, vilões e mais. O elenco conta com João Silvério Trevisan, Kaká di Polly, Leão Lobo, Cláudia Wonder, entre outros.

O Cine República é um projeto que acontece desde 2017 e ocorre toda segunda terça-feira do mês na Biblioteca Parque de Niterói. É uma iniciativa que tem como objetivo promover e facilitar o acesso da população niteroiense a atividades culturais.

Cine República

Data: Terça-feira, 13 de junho de 2023

Horário: 15 horas

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Entrada: Gratuita

Classificação: 12 anos

Endereço: Praça da República, S/N - Centro, Niterói - RJ, 24020-099

Já no Solar do Jambeiro, a programação conta com o Trocas em Cena e o Ocupação Aflora. A edição de junho do “Trocas em Cena” recebe o ator e diretor de teatro Marco Antonio Guayba, em uma conversa que irá abordar as temáticas da dramaturgia. O evento acontece na próxima quinta-feira (15), às 16h.

Marco Guayba é preparador de elenco, diretor e mestre em Letras (UFMG), deu aulas de teatro no Centro Cultural da Faetec Barreto, dirigiu vários espetáculos e atuou em diversas peças teatrais. A conversa abordará temas atuais do teatro e as obras de Marco.

O Trocas em Cena é um quadro que convida dramaturgos para conversar sobre diferentes temáticas. Mediado por Gabriela Linhares, o bate-papo acontece mensalmente no Solar do Jambeiro, com diferentes convidados e a entrada é gratuita.

Mais sobre Marco Guayba:

Marco Guayba é ator, diretor de teatro, preparador de elenco, poeta, psicólogo (UFRJ) e Mestre em Letras (UFMG).

Fez curso de teatro na Dartagnan Artes e continuou seus estudos de teatro com Camila Amado, Anna Kfouri, Ricardo Blat, Moacyr Goes, Carlos Gregório, Leon Goes e vários outros artistas.

Lecionou teatro no Centro Cultural do CETEP – Barreto (FAETEC), em Niterói, onde também dirigiu peças de teatro com os alunos e fez assistência de direção para outros professores. Entre os espetáculos que dirigiu na FAETEC estão “Romeu e Julieta”, “Hamlet”, “As Alegres Mulheres de Windsor”, “Othelo” (todos de Shakespeare), “Antigona” (Sófocles), trechos de “Don Juan” (Molière), “O Silêncio do Vento”, O Silêncio do Vento - II”, “Sonhos” (todos de Marco Guayba).

Em 2022, apresentou as palestras “A Atualidade de Oswald de Andrade – ou Oswald Ainda Se Faz Necessário”, “Oswald de Andrade e o Teatro de Ruptura” e “O Véu de Noiva da Serpente: a Sensualidade das Personagens de Nelson Rodrigues”, todas no Solar do Jambeiro. Em 2023 apresentou, no mesmo espaço, a palestra “Pelé, o Rei do Futebol: o Poder da Representação Simbólica”.

Publicou os seguintes livros de poesia “Um Quarto Fora de Ordem”, “Opus”, “Um Quarto Fora de Ordem II” (Editora Leviatan) e “As Aves de Marienbad” (Editora Letras Virtuais).

Participou de quatro Saraus das Águas Escondidas, dois no Solar do Jambeiro e dois na Câmara Municipal de Niterói. O mais recente (24 de maio de 2023) foi dedicado à sua poesia.

Dirigiu diversas peças de teatro, esquetes e leituras dramatizadas e atuou como ator em trabalhos como “Jogos de Massacre”, “Assim é se lhe Parece”, entre outros, e fez críticas de teatro e de cinema para o blog “desconexão leitura”. Foram mais de 40 textos analisando filmes e peças teatrais.

Trocas em Cena

Data: Quinta-feira, 15 de junho de 2023

Horário: 16 horas

Local: Solar do Jambeiro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ, 24210-271

Ocupação Aflora

Data: Quarta-feira, 14 de junho de 2023

Horário: 19 horas

Local: Solar do Jambeiro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ

E no Theatro Municipal, na próxima terça-feira (13), acontece a noite de autógrafos com Joselene Negra Black, que estará lançando seu livro "Sou de África".

Noite de autógrafos com Joselene Negra Black

Data: Terça-feira, dia 13 de junho de 2023

Horário: 18h

Local: Theatro Municipal de Niterói, Sala Carlos Couto

Evento gratuito

Classificação: Livre

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ