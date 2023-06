Som na Cidade realiza segunda temporada com apresentações em junho, em Niterói

O projeto Som na Cidade, que apresenta artistas independentes no formato acústico chegou à segunda temporada. E se as apresentações na primeira temporada aconteceram no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Boa Viagem, desta vez as filmagens ocorreram no tradicional Solar do Jambeiro. Além disso, outra novidade é que o formato acústico de voz e violão tem o acompanhamento de outros estilos, como o erudito. As apresentações acontecem nos dias 7, 13, 15, 20 e 22 de Junho nos canais do YouTube e do Facebook da Corrente Produções, produtora responsável pela iniciativa, sempre às 20h.

A primeira apresentação será publicada às 20 horas já desta quarta (7) e será do grupo O Som Doce da Grota, que embarcou justamente na manhã de hoje rumo a Boston, nos Estados Unidos, para participar do Early Music Festival. O segundo número musical, no dia 13, será de Ju Rosário, cantora e compositora, influenciada pela MPB, JAZZ, Gospel e R&B, semifinalista do Canta Comigo da Record.

Dois dias depois, 15 de junho, o projeto terá o terceiro pocket show, que será de Yuri Corbal, cantor, compositor e produtor musical, com clipes veiculados em canais como Multishow; Bis, Music Box Brazil e WooHoo. O quarto e penúltimo acústico será apresentado por Auró, cantora erudita e professora de canto formada pela UNIRIO e diretora artística do FEMUSC. E o conjunto Niterói Strings, quarteto de cordas de membros que vieram do projeto social Aprendiz e Espaço Cultural da Grota, terá a missão de encerrar o calendário com a última apresentação, marcada para o dia 22 de junho.

Equipe de produção do projeto Som Na Cidade | Foto: Divulgação

O projeto tem o objetivo de apresentar artistas independentes no formato acústico tocando ao ar livre em um formato pocket com uma estrutura sem depender de energia elétrica. A ideia é poder atingir artistas de Niterói para uma produção em formato único com qualidade e originalidade. Mostrando uma apresentação ao vivo em ambiente aberto valorizando também a beleza da Cidade Sorriso.

O Som na Cidade foi aprovado por meio do edital Fomentão promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Niterói. Para assistir às apresentações, basta acessar facebook.com/correnteproducoes e youtube.com/@CorrenteProducoes.