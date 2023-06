Gracyanne Barbosa posta foto sexy para dia dos namorados e divide opiniões

Gracyanne Barbosa e Belo postaram mais uma foto nesta terça-feira (06) que deu o que falar, o casal que costuma tirar e postar fotos quentes, não deixou de registrar o ensaio sexy em comemoração ao dia dos namorados no Instagram.

Na frente de uma grande janela que revela um lindo pôr do sol, Gracyanne posa de quatro sob uma mesa vestindo lingerie, em direção ao marido, esse, vestido e sentado em uma das cadeiras que compõem a mesa que comporta a esposa. O casal criou um clima quente e sugestivo para as comemorações do próximo dia 12.

Nos comentários, a foto dividiu opiniões, enquanto alguns admiram e descontraem, outras despejam a insatisfação com a exposição do casal. ‘’Que mulher sem noção’’ comentou uma seguidora. Outra aproveitou para "invejar" e incentivar a mulher "Só não tiro uma foto igual porque não tenho namorado e nem esse corpo".

Juntos desde 2012, o casal costuma abrir um pouco mais da intimidade nas redes sociais. Um internauta no twitter aproveitou e descontraiu com a publicação feita pela ex rainha de bateria ‘’Identidade visual é você não precisar ver quem são as pessoas na foto e saber que é a Gracyanne Barbosa e o Belo’’ brincou.