Canções de Rita Lee, Legião Urbana e outros artistas viram nomes de rua no Rio

Canções de Rita Lee, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Raul Seixas estão entre os títulos que servirão de inspiração para os novos nomes de alguns endereços na Zona Norte da capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes (PSD) assinou, nesta segunda-feira (05/06), um decreto que rebatiza alguns logradouros do município em homenagem a clássicos do rock nacional.

Os endereços escolhidos ficam em Barros Filho. Doze logradouros receberão nomes baseados em músicas que marcaram a cena do rock no Brasil entre as décadas de 1970, 1980 e 1990. Além deles, outras 52 ruas serão nomeadas, com títulos inspirados em personalidades e eventos de outros setores

Todas as ruas estavam com nomes provisórios e fazem parte do projeto Programa Bairro Maravilha. Confira a lista completa:

- Travessa Jardins da Babilônia; em homenagem à canção homônima de Rita Lee, composta em parceria com Lee Marcucci em 1978.

- Rua Vital e Sua Moto; em homenagem Paralamas do Sucesso, composta de Herbert Vianna em 1983.

- Rua Garota Nacional; em homenagem à canção da banda Skank, composta por Samuel Rosa e Chico Amaral em 1996.

- Rua Metamorfose Ambulante; em homenagem à canção de Raul Seixas, lançada em 1973.

- Travessa Grand' Hotel; em homenagem à canção do Kid Abelha, composta por Paula Toller, George Israel e Luis Farias em 1991. Substituirá o logradouro antes conhecido como Travessa 7 ou Beco das Flores;

- Rua Ando Meio Desligado; em homenagem à canção d'Os Mutantes, lançada em 1970.

- Rua Homem Primata; em homenagem à canção dos Titãs, lançada em 1986.

- Travessa Flores em Você; em homenagem à canção do grupo Ira!, composta por Edgard Scandurra em 1986.

- Travessa Linda Juventude; em homenagem à canção do 14 Bis, composta por Flávio Venturini e Márcio Borges em 1982.

- Travessa Eduardo e Mônica; em homenagem à canção do Legião Urbana, composta por Renato Russo, em 1986.

- Travessa Sangue Latino; em homenagem à canção dos Secos e Molhados, composta por João Ricardo e Paulinho Mendonça em 1973.

- Travessa Pro Dia Nascer Feliz; em homenagem à canção do Barão Vermelho, composta por Cazuza e Roberto Frejat por 1983.