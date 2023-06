Cantora apresenta homenagem a lendária artista latina em turnê no Rio

Acontece nesta quinta-feira (08/06) o show “Tributo Oficial a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz”, apresentação da artista Indiana Nomma que deve abrir uma turnê no Rio de Janeiro em homenagem a uma das mais celebradas artistas da América Latina. A performance acontece no Teatro Ipanema, na Zona Sul da capital.

A hondurense Nomma, artista de jazz e de música latina, lançou, no ano passado, um álbum homônimo com um repertório totalmente baseado em canções que foram eternizadas na voz de Sosa, argentina de ascendência ameríndia que eternizou em sua voz clássicas composições de autores como Violeta Parra, Silvio Rodriguez e Atahualpa Yupanqui.

Sosa foi figura popular entre as décadas de 1970 e 1980 nas casas de eventos do Rio. Por aqui, "La Negra, como era conhecida, se apresentou ao lado de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Vinicius de Moraes, entre outros.

Chancelada pela Fundación Mercedes Sosa, administrado por herdeiros da cantora, o show deve iniciar uma turnê que pode contar com shows em Niterói e em cidades do interior do estado, como Valença. Nomma pretende levar as performances para São Paulo, Brasília, até encerrar a temporada na capital argentina, Buenos Aires.

“Fiquei impactado quando conheci o trabalho da Indiana Nomma e desde então a admiro muito e agradeço. Além das nossas histórias familiares se cruzarem, por terem suportado as ditaduras, o exílio, etc., é através do nível cultural, dos arranjos, da interpretação, vestuário e os cartazes cedidos pela Fundación Mercedes Sosa, que o show que Mercedes Sosa: A Voz dos Sem Voz” que Indiana Nomma apresenta, se torna o tributo oficial a Mercedes Sosa”, celebrou o neto de Sosa, o produtor cultural Agustin Matus.

“Tributo Oficial a Mercedes Sosa: a Voz dos Sem voz”, com Indiana Monna

Dia 8/08, quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824 – Ipanema)

Censura: 14 anos

Ingressos: antecipados pelo Sympla ou somente em dinheiro na bilheteria, a partir das 18h

Valor: R$ 40,00 (meia)

Informações: (21) 98442-4035 (WhatsApp).