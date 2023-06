Vivian Amorim desabafa após doença da filha se espalhar: "coração pequeno"

No último domingo (4), a ex-BBB Vivian Amorim usou suas redes sociais para contar, em tom de desabafo, que a filha, Malu, está vivendo um drama. A pequena foi diagnosticada com roséola e está sofrendo os efeitos colaterais das erupções na pele.

A doença viral causa febre e gera sintomas desagradáveis nas crianças.

"Malu amanheceu com manchinhas vermelhas pelo corpo, mais concentradas no rosto. Consequência da roséola, conhecida como exantema súbito, nome difícil para virose que ela pegou", disse a ex-BBB.

A criança passou por uma consulta médica que acabou tranquilizando Vivian, que se classificou como "desesperada" após a situação. "A pediatra explicou que é um quadro benigno e que vai regredir espontaneamente em até 5 ou 7 dias. Mas imaginem o desespero da mãe quando viu ela pintadinha assim... Ave Maria, o coração ficou pequeno demais", declarou.

Ao desabafar nas redes sociais, Vivian ainda elogiou a postura da filha. "Mesmo dodói ela encontra disposição para brincar um pouquinho (...) Nossa bichinha é dura na queda e está aqui firme e forte na medida do possível".

Ainda na madrugada desta segunda (5), ela tranquilizou os fãs. "A febre já diminui bastante, tá quase zerada, mas as manchas aumentaram. Dentro do esperado. Malu segue indisposta, não jantou quase nada, chorou na hora do banho e a tosse continua aperreando demais a bichinha".