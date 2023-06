Caetano Veloso vai receber R$ 38 mil de indenização por ter sido chamado de ‘’macaco pedófilo’’

O juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro, condenou a farmacologista Maria Clara Petrellis a pagar R$ 38 mil de indenização por ter chamado Caetano Veloso de ‘’macaco pedófilo’ em uma publicação no Twitter.

Apesar de ter ocorrido em 2018, o processo por calúnia e difamação começou a se mover em 2020, já a condenação é de setembro de 2022. Mas nesta semana, o juiz deu uma nova determinação para que a acusada fizesse o pagamento atualizado com juros.

“Intime-se a parte devedora para que pague o débito apontado na petição do indexador no valor de R$38.641,20 no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito", declarou.

Na época, o comentário foi feito em uma publicação da Revista Fórum que falava sobre o blogueiro Flavio Morgensten ter tido que pagar R$ 120 mil de indenização por levantar a hashtag #CaetanoPedófilo, em 2017.

Em setembro, na decisão do juiz foi justificada a determinação. “Não se pode aceitar a alegação da ré de que não pretendia ofender o autor, pois o chamou de ‘macaco pedófilo’. Se ao lançar este rótulo nefasto a ré não pretendeu ofender, não se pode mensurar como a mesma se expressaria caso tivesse tal intenção ", escreveu.

Outros casos

A farmacologista também foi processada pelo youtuber Felipe Neto na 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca. Em 2019, a mulher chamou o youtuber de ‘’macaco’’ ‘’pedófilo’’ e ‘’criminoso’’, também no twitter. Neste caso, a indenização pedida pelo youtuber é de R$ 50 mil. Contudo, o caso ainda está em tramitação.

