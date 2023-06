Músicos da Grota na reta final para viagem aos EUA

Passaportes na mão, vistos concedidos e passagens compradas. Falta pouco para que os integrantes do Som Doce da Grota embarquem, no dia 7 de junho, rumo a Boston para participar do Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos Estados Unidos. Convidados pela organização do evento, a partir de 8 eles poderão assistir, gratuitamente, aulas, palestras e workshops de toda a programação, além de se apresentarem no dia 11 no Jordan Hall, sala de concertos do New England Conservatory of Music. No entanto, um detalhe ainda faz a diferença para o sucesso da viagem: o grupo ainda não arrecadou o suficiente para custear a alimentação.

A campanha de arrecadação de recursos para possibilitar a ida dos músicos começou em março deste ano. O total arrecadado até agora permitiu a emissão dos passaportes e dos vistos, e também a aquisição das passagens. A hospedagem nos EUA foi concedida pela organização do festival, assim como a gratuidade na participação em todas as atividades. A alimentação é por conta do grupo.

“Nossa campanha tem sido muito bem recebida pelo público, que conhece a história de inclusão social do Espaço Cultural da Grota (ECG), frequenta nossos concertos e sempre nos apoia. Temos muita esperança de que, até o dia do embarque, vamos conseguir os recursos”, aposta Paulo de Tarso, presidente do ECG.

Quem quiser colaborar com qualquer quantia pode enviar um PIX para o celular (21) 97628-4616. Mais detalhes sobre a campanha podem ser obtidos acessando o site www.ecg.org.br ou a página no Instagram @orquestradagrota.

Sobre o ECG

O Som Doce da Grota é composto por músicos formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto de inclusão social pela música que completa 28 anos de atividades em 2023. Com sede em Niterói (RJ) e atividades também em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, o ECG atua com 13 núcleos e atende a cerca de mil alunos anualmente, com aulas gratuitas de instrumentos musicais, reforço escolar e atividades esportivas para crianças, jovens e adultos de comunidades carentes.