Estudantes de nutrição trazem Arábia para SG em evento da Universo

Um popular ditado inspirado pela tradição árabe da religião islâmica diz que "se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé". Na noite da última quinta-feira (01/06), os alunos do curso de Nutrição de uma faculdade em São Gonçalo resolveram fazer uma releitura da máxima e trazer a Arábia para São Gonçalo, já que o município não pode ir para a região no Oriente Médio. Aconteceu no Campus gonçalense, na Trindade, da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo, a "Noite das Arábias", um jantar especial organizado por estudantes da unidade.

O evento concluiu a atividade de estudantes do 7º período de Nutrição em duas disciplinas do curso: "Gastronomia e Nutrição" e “estágio em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)”. A ideia do projeto era quebrar a dinâmica tradicional de apresentação de trabalhos e transformar a avaliação final em uma experiência cultural e gastronômica para alguns convidados. Além dos alunos do curso, docentes, funcionários da unidade, convidados externos e patrocinadores participaram do jantar, que contou com menu temático e atrações que evocam as tradições culturais do Oriente Médio.

Cerimônia contou apresentação de danças típicas | Foto: Layla Mussi

Os estudantes transformaram a sala de leitura do prédio em um salão de jantar decorados com as cores e artefatos tradicionais do universo árabe, com direito a tapete, a tradicional mesa baixa dos países da região e faixas de tecido ornamentando o teto. "Foi meio corrido porque é difícil conseguir alguns fornecedores, principalmente em relação a materiais e tecidos, mas foi bem legal", narra um dos discentes responsáveis pela decoração, Patryck Barbosa, de 25 anos.

Ele, inclusive, foi um dos responsáveis pela escolha do tema. "Eu, junto com alguns amigos, dei a ideia da Noite das Arábias. Primeiro porque minha irmã é dançarina de dança do ventre e já seria uma coisa a menos para gastar. E eu trabalho em uma empresa que tem um pouco a ver com a culinária árabe e pensei: ‘de repente, posso conseguir um patrocínio por lá’. Aí foi juntando e o pessoal gostou, ficamos nisso", conta Patryck.

A dança do ventre, inclusive, abriu a noite, logo após a apresentação inicial, realizada também por alunos. As bailarinas Larissa Barbosa e Jéssica dos Santos trouxeram um pouco dos movimentos tradicionais da dança árabe na frente das dezenas de presentes. Em seguida, começou a degustação dos pratos típicos, confeccionados completamente por estudantes da disciplina que une gastronomia e nutrição.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









O menu começava com um saboroso quibe de forno na entrada, em porção ideal para o prato principal, que mistura algumas das principais "estrelas" da cozinha árabe: o arroz com lentilhas do mjadra, o frescor do tabule e uma temperado kafta. Em cada um deles, o objetivo era o de se aproximar ao máximo a forma como o prato é preparado no Oriente Médio, como explicou a equipe de alunos responsáveis pela cozinha.



"A gente teve que chegar aqui cedo, 11h, meio dia, para preparar, além dos testes que a gente já realizou aqui antes. Alguns ingredientes foram difíceis de achar. É uma culinária específica, a gente tentou fazer o mais parecido com o original possível, então algumas coisas foram difíceis. Mas vale a pena. É muita correria, mas a gente aprende. E é uma coisa diferente que, depois, se a gente quiser pode até fazer em casa", disse o estudante Davi Correa, de 23 anos.

Fechou o menu uma sobremesa tradicional do Oriente, a basboussa, feita a partir de uma saborosa massa de semolina. Por fim, as dançarinas voltaram, os alunos da turma se juntaram para uma demonstração da dança árabe masculina e, enfim, todos os presentes se levantaram para uma dança final. "O que importa é se divertir um pouco, tentar deixar mais leve. Porque, assim, é final de período, tem o TCC, estágio. Então é legal para a gente poder descontrair um pouco mais", brinca Patryck.

Dayse e Sônia, docentes do curso, acreditam que trabalho traz aprendizado úteis para prática do nutricionista | Foto: Layla Mussi

Essa diversão era um pouco da ideia das professoras responsáveis pelo evento, que trouxeram de volta o jantar para a conclusão da disciplina depois de mais de três anos sem realizar o evento por conta da pandemia de Covid-19. Para além da diversão, no entanto, o trabalho também busca trazer aprendizados que podem ser aliados a vida prática da profissão, como contam as professoras das duas disciplinas: Dayse Amaral, de 55 anos, e Sônia Borba, de 56.



"Na verdade, a disciplina de gastronomia ela trata com a questão de planejamento de eventos, organização. E todo nutricionista em unidades de alimentação e nutrição querendo ou não acaba coordenando eventos, então a ideia é fazer essa interdisciplinares para consertar a gastronomia com essa prática do nutricionista", explica Sônia, ao que Dayse complementa: "Quem sabe eles, no futuro, não resolvem trabalhar dentro dessa área de organização de eventos. Isso é uma opção dentro da nutrição, para sair um pouco daquele estereótipo só de consultório".