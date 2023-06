Circuito Literário Cultural fica até o dia 13 de junho em Niterói

O Instituto Àwa Black Brasil convida os professores, estudantes, escritores e leitores para o Circuito Literário Cultural gratuito em andamento na Avenida Visconde do Rio Branco S/N , ao lado do Terminal Rodoviário de Niterói. As atividades tiveram início no dia 26 de maio e vão até o dia 13 de junho.

Os stands das editoras do circuito funcionarão de 8h às 20h de domingo a domingo até o dia 13 deste mês.

Programação para os escritores, contadores de histórias e outros artistas em mesa aberta para o circuito literário cultural:

Pedro Garrido 04/06 às 16h;

Coletivo Escritoras Vivas 05/06 às 17h;

Ana Cruz 18h30 às 06/06;

Rheinaldo Baso 18h às 07/06;

Michelle Bittencourt 16h às 10/06;

Roseni de Souza 11/06 às 17h;

Léo Salo 13/06 às 16h.

O Circuito oferece livros com valores acessíveis que variam entre R$ 1, R$5 e R$60. Apenas os livros dos autores independentes serão vendidos nos preços originais.

Foto: Divulgação

Com realização do Instituto Àwa Black Brasil e Prefeitura de Niterói, apoio da Fundação Nacional do Livro e patrocínio da Mania de Cultura SP, Mr Book e Toque Mágico, prometem uma imersão ao público com atividades didáticas interativas, potencializando o estímulo à leitura.

"O intuito da presença dos escritores e outros artistas culturais é estimular a leitura e a busca por autores locais independentes", afirmou Pedro Vinícius, assessor de comunicação do Instituto Awa Black Brasil.

O evento também contará com oficinas e gincanas com a distribuição de livros gratuitos e lançamentos de livros com autores locais convidados.

O Instituto Àwa Black Brasil assume o compromisso de garantir acessibilidade ao público com deficiência em suas ações, fazendo as alterações necessárias para promover um local que ofereça conforto e bem-estar aos nossos mais diversos públicos. Instituto Àwa Black Brasil, há mais de 20 anos promovendo ações voltadas à cultura, arte e educação.