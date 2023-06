Peça infantil " A Pequena Sereia" estreia em Niterói, neste sábado

O Teatro Eduardo Kraichete, na Associação Médica Fluminense, em Niterói, apresenta a partir desta sábado (3), o clássico infantil " A Pequena Sereia", aos sábados e domingos, às 17h. A peça fica em cartaz até dia 25 de junho.

A peça conta a história de Ariel, uma sereia princesa de 16 anos, insatisfeita com a vida no fundo do mar e curiosa sobre o mundo na Terra. Ela se apaixona por um príncipe humano e faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana. A sereia conta com a ajuda de seus amigos Linguado, Sebastião e Sabidão, para viver essa aventura.

Os valores dos ingressos são R$ 80,00 ( inteira ) e R$ 40,00 ( meia). Quem levar 1 kg de alimento não perecível ou apresentar o flyer, tem desconto de 50% no ingresso.

O endereço do Teatro Eduardo Kraichete é : Avenida Roberto Silveira, 123 - Icaraí. Mais informações nos telefones (21)97166-9710 e 96680-8616.