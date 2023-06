Agora é lei: Criado o dia do rock brasileiro

Instituído o ‘Dia Estadual do Rock Brasileiro’, a ser comemorado anualmente na data de 11 de outubro. É o que estabelece a Lei nº 10.029/23, de autoria do deputado Márcio Canella (União), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (01/06).

O objetivo é divulgar e valorizar esse ritmo musical no país, além de ser uma homenagem em memória ao cantor, poeta e compositor Renato Russo, que foi líder da banda Legião Urbana e um dos principais precursores desse gênero de música no Brasil. A data escolhida, aliás, refere-se ao dia do falecimento de Renato, que é considerado uma lenda do rock nacional.

O Poder Executivo poderá promover eventos e atividades culturais pertinentes ao rock brasileiro, inclusive mediante a realização de shows ou festivais em diversas regiões do Estado. Poderá ainda firmar convênios com as prefeituras para maior amplitude dos eventos.

“Essa lei presta a justa homenagem a todo o rock brasileiro, divulgando e preservando a herança histórica e cultural desse movimento musical, principalmente ao músico Renato Russo e à Legião Urbana, por toda a sua obra e relevância para o rock nacional”, comentou Canella.