Corpus Christi em Niterói; confira os detalhes da solenidade

Na próxima quinta-feira (8), a Igreja Católica celebra o dia de Corpus Christi e, na cidade de Niterói, a tradicional confecção do tapete de sal terá início às 7h, na Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niterói.

As paróquias do Vicariato Niterói contarão com 20 toneladas de sal, além de pó de café, pó de serra e xadrez.

Segundo a Arquidiocese de Niterói, o público poderá visitar os tapetes das 13h às 15h. A partir das 16h será realizada a Celebração Eucarística, presidida por Dom Geraldo de Paula, Bispo auxiliar de Niterói.

Após a Santa Missa, a solenidade contará com uma procissão que irá até o fim da Avenida, onde o Bispo dará a benção caminhando pelo tapete de sal.