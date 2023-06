São Gonçalo se prepara para a celebração de Corpus Christi

Na próxima quinta-feira (8), a cidade de São Gonçalo vai receber o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina. A confecção do tapete, assim como no ano passado, também será feita pela manhã, a partir das 7h. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas participem da festividade.

"A cidade de São Gonçalo está pronta para receber as milhares de pessoas que todos os anos vêm para ver os famosos tapetes de sal e participar da celebração da Santa Missa. A mudança de horário da confecção do tapete deu muito certo no ano passado, pois percebemos um número maior de crianças e idosos durante o evento. Contamos com a presença de todos”, disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

Ao longo da semana, equipes da Secretaria de Conservação e da Subsecretaria de Parques e Jardins vão trabalhar em serviços como de limpeza, capinagem nos canteiros e pintura, para deixar tudo preparado para a confecção do tapete de sal, que vai acontecer ao longo de dois quilômetros.

Assim como no ano passado, a confecção dos tapetes será realizada durante o dia. A partir das 7h da quinta-feira (8), mais de 6 mil voluntários estarão empenhados na produção do tapete. Serão utilizados mais de 50 toneladas de sal, além de borra de café, pedrarias, tintas corantes e litros de serragem. Serão produzidos 240 tapetes da Rua Coronel Moreira César, no bairro Zé Garoto, até a Rua Nilo Peçanha, altura do Clube Mauá, no Centro.

Entre 8h e 10h30, bandas católicas vão subir ao palco principal para cantar louvores. Às 14h30, será rezado o terço da misericórdia. A Santa Missa será celebrada por Dom José Francisco Rezende Dias às 16h, seguida pela procissão com o Santíssimo Sacramento.

Trânsito - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo (Semtran) montou esquema de trânsito especial para a celebração do Corpus Christi. A partir das 17h da véspera do evento, dia 7 de junho (quarta-feira), a Rua Coronel Moreira César vai ser interditada para a montagem do palco. A interdição será entre os números 21 e 127, até às 4h da quinta-feira (8).

O tráfego de veículos na Alameda Pio XII terá o fluxo invertido, seguindo a partir da Praça Zé Garoto em direção a Igreja Matriz. Ficará suspenso o ponto de táxi existente na via no período das 17h do dia 7 de junho até o término das festividades.

Os motoristas precisam ficar atentos, pois pela primeira vez, a partir das 4h da quinta (8), vai começar a funcionar a pista reversível na Avenida Presidente Kennedy, entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues.

Ficarão interditadas, até o término da festividade, as seguintes vias: Rua Cel. Moreira César, em toda sua extensão; Rua Dr. Feliciano Sodré, em toda sua extensão; Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Trav. Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues.

Será adotado o regime único de circulação na Rua Aluísio Neiva, no sentido Centro/Estrela do Norte. O trânsito será desviado da seguinte maneira no sentido Barro Vermelho/Centro: Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.

Os veículos que trafegarem pela Rua Francisco Portela deverão acessar a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e utilizarão a faixa reversível pela Av. Presidente Kennedy até a Rua General Antônio Rodrigues.

Agentes de trânsito estarão pela região auxiliando o fluxo. A Secretaria de Transportes reforça que torna-se proibido o estacionamento de veículos nas vias durante todo o período de interdição. Ao todo, são mais de 600 profissionais da Prefeitura de São Gonçalo envolvidos na organização da festividade.