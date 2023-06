Centro de Artes UFF recebe show 'Viva Gal'

No dia 15 de junho, às 20h, cinco potentes vozes femininas se reúnem, no palco do Teatro da UFF, para homenagear a mãe de todas as vozes: a brilhante, única e eterna Gal Costa. 'Viva Gal' é um projeto que celebra a atemporalidade e pluralidade do canto extraordinário de Gal que influenciou tantas cantoras de todas as gerações, estilos e gêneros.

Simone Mazzer, Natascha Falcão, Katia Jorgensen (idealizadora do projeto), Maíra Garrido e Taís Feijão, acompanhadas do trio Cléo Henrique (bateria), Fabrício Signorelli (baixo) e Rafael Oliveira (guitarra, violão e direção musical), interpretam pérolas de seu repertório.

Músicas como 'Baby', 'Vapor Barato', 'Nuvem Negra', 'Chuva de Prata', 'Vaca Profana', 'Quando Você Olha Pra Ela', 'Divino Maravilhoso', entre outras maravilhosas composições eternizadas na voz da gigante Gal, fazem parte do repertório do show.

SERVIÇO:

Viva Gal - Show

Dia 15 de junho, quinta-feira, às 20h

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria ou pelo site Guichê Web: www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff

Classificação:16 anos

Duração: 80 minutos