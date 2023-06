Câmara de São Gonçalo recebe exposição de mini tapetes de Corpus Christi

Mini tapetes são "amostra" do tradicional tapete da cidade - Foto: Reprodução

Mini tapetes são "amostra" do tradicional tapete da cidade - Foto: Reprodução

Até a próxima quinta-feira (8), dia de Corpus Christi, a Câmara Municipal de São Gonçalo recebe a exposição de mini tapetes de sal, tradicional prática artista da cultura católica. A cidade de São Gonçalo é conhecida por ter o maior tapete de sal da América Latina.

Segundo Marina Martins, curadora do Centro Cultural George Savalla Gomes Palhaço Carequinha, que funciona na Câmara, o tema dos mini tapetes deste ano é "Quando a Fé e a Arte se Misturam". Eles foram produzidos por pessoas que trabalham no centro cultural.

"Nossa equipe pensou na confecção dos mini tapetes porque muitas pessoas nunca viram o nosso famoso tapete do dia de Corpus Christi. Essa seria então a oportunidade para nossos visitantes saberem como é o tradicional elemento. Nosso objetivo é levar arte e cultura para os gonçalenses", diz.

Na produção dos mini tapetes, participaram os estagiários Cauã Lessa, Izabella Vitória e Leonardo Sarlo, e as funcionárias Cátia Medeiros e Vera Marçal. O Centro Cultural teve apoio do presidente da Câmara Lecinho Breda e do diretor geral Marco Brazil.

Além da realização dos minis, funcionários do espaço de cultura também irão participar da confecção que acontece no próximo dia 8.

Serviço:

Mostra de mini tapetes de sal

Local: Centro Cultural George Savalla Gomes Palhaço Carequinha

Endereço: Rua Doutor Francisco Portela, 2814 - Zé Garoto, São Gonçalo

A exposição funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h, e fica até o dia 8/6